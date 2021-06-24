В России зафиксирован максимальный рост заражения COVID-19: 20 тысяч в сутки. Традиционно Москва и Подмосковье — в лидерах, на 2−2,5 тысячи больше, чем вчера.

Александ Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения после смены в ковидном госпитале

Вице-премьер Татьяна Голикова призывает регионы следовать за столицей и вводить строгие ограничения. Питаться без справки можно лишь на открытой веранде, в помещении необходимо предоставить QR-код прививки или ПЦР-тест.

Владельцы кафе и ресторанов должны теперь запретить невакцинированным сотрудникам выходить на работу, а кто откажется при отсутствии медпоказаний, пойдет на биржу труда. Оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19 издал распоряжение «с 18 июня в столице вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг и общепита».

Песков со своей стороны посоветовал тем, кто работает в сфере услуг, но не хотят прививаться, искать работу в другой сфере. Тем не менее «вакцинация в стране остается добровольной», заявил пресс-секретарь президента РФ.

В связи с этим невольно вспоминается народное творчество: наверное, многие видели кадры, где о прививках беседуют стражник и монах (действие происходит во время чумы).

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против COVID-19

А совсем свежий пример — слоган дня: кто не сделал прививку — тому завтра включат отопление. Смешно, в Москве — +36.

В то время, как число смертей от коронавирусной инфекции растет, причем семимильными шагами, а значит, жизнь человеческая обесценивается в масштабах мира, цены на металл иридий, напротив, растут. И тоже семимильными шагами. В декабре грамм стоил 50$, сегодня — 170$. Об этом я случайно узнала за чашкой кофе у себя на кухне, слушая владельца очистителей воды, где этот самый иридий используется. Так что и намекать ему не надо, что прибор подорожает вслед за металлом.

Еще «милый» факт: владельцы одной платформы смылись бесследно с 69 тысячами биткоинов клиентов. Даже представить сумму кражи не могу! И это тоже происходит на фоне обесценивания человеческих жизней волею ковида. Здесь уместно вспомнить сакраментальное — «кому война, а кому мать родна». Кому ковид, а кому — фартит!

Насчет фарта: просто счастлива, что сделала прививку вовремя. Во-первых, раз антитела есть, значит, есть и защита. Во-вторых, сейчас огромные очереди на прививки. И неизвестно, что хуже — заболеть из-за очереди или остаться непривитым дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Заполнение анкеты перед вакцинацией против коронавируса

Или вот из того же разряда — кому повезло, кому не очень. За два года массово сократилось число пенсионеров. Их сейчас 42,6 млн человек, на 1,27 млн меньше, чем в начале первого ковидного, 2019 года. Причины — пенсионная реформа (вот тут как раз про фарт, ибо кто-то все же успел уйти по старому закону) и пандемия. Умирали многие, как мы знаем, в первую волну люди возраста 60+.

И последнее: надо останавливать агрессоров. Пусть посол Британии расхлебывает инцидент. А то с одной стороны ковид, с другой — бритт. Это, как любит говорить моя подружка, too much! То есть слишком уже, ребята!

Давно пора прекратить давление, нахальное своеволие и самоуправство.