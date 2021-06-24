В Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится локдаун, который власти назвали «режимом нерабочих дней». На две недели в республике будет запрещена деятельность практически всех предприятий, за редким исключением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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«Проще сказать, что у нас остается работать», — отметил глава республики Алексей Цыденов.

Продолжат работу предприятия непрерывного цикла, такие как железная дорога, банки, продуктовые магазины, аптеки, медучреждения, экстренные службы, организации в сфере ЖКХ. Строительные и другие магазины могут работать исключительно навынос.

Список того, что закрывается, гораздо более обширный. Так, под запрет попали заведения общепита, торговые центры и расположенные в них федеральные сети, парикмахерские, гостиницы, автошколы, детсады, кроме дежурных групп, и так далее. Кроме того, детям до 14 лет запрещено находиться на улице без взрослых. Введены ограничения на въезд в места отдыха, в том числе на Байкал.

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Местные жители ожидаемо возмутились этим решением. В соцсетях пользователи спрашивают, как они будут платить кредиты, кормить детей, и жалуются, что у них украли лето. Многие призывают выходить на протестный митинг.

«А простым людям какая поддержка? Что-то не увидел», — пишет Александр С.

«Власть в отставку за неэффективность, и самое главное — министра здравоохранения!» — призвал Игорь Б.

Hural-buryatia.ru Народный Хурал Республики Бурятия

«Извините, но как нам жить? Без работы, значит, без денег?» — спрашивает Лидия М.

«Бизнесменам — помощь, а простым людям как платить кредиты или ипотеку? На что кормить детей и оплачивать коммунальные услуги? Это что за издевательство», — возмущается Варвара Б.

«Как людям выживать? На какие средства? У многих ипотеки, кредиты, расходы… об этом не подумали», — добавила Эржена.

«А как же отпуск?!» — несколько обречённо вставила Катерина.

Напомним, осенью 2020 года, когда в Бурятии был введён локдаун, жителей больше всего возмутило то, что федеральные сети продолжат работу, в отличие от местных магазинов. В этот раз федеральные сети также закроют.

Однако гостиницы и гостевые дома при этом продолжат принимать организованных туристов, которые чаще всего приезжают из других регионов. Местным жителям же объявили о введении ограничений въезда на Байкал, озёра Щучье, Гусиное и в другие места массового отдыха. Пользователи называют это издевательством.

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«И что это за локдаун?! Местных жителей закрыли летом по домам, а приезжие, пожалуйста, гуляйте», — недоумевает Елена Б.

«На Байкал через Москву», — иронизирует пользователь с ником Багатур.

Туризм на Байкале

«В Тунку получается могут приезжать иркутяне, но не могут приезжать местные? Что-то непонятно», — пишет ещё один комментатор.

«Значит, мы, местные, будем сидеть дома и ходить только по прописке, штрафы прописали бешеные. А туристы со всей страны будут тусить на Байкале», — заметил Александр.

«Ну, так ежу понятно, туристы же деньги в казну принесут, пусть приезжают! А местные жители штрафами казну пополнят», — добавил Самбу.

Впрочем, среди множества негативных комментариев нашлись те, кто если не поддерживает, то как минимум понимает действия властей.

«Просили носить маски, соблюдать дистанцию, не ездить отдыхать. Нет, мы не слушаем, на всё наплевать, как же без отпуска-то? Теперь плачем и ругаем государство. Начните с себя, люди», — призвала Светлана П.

«Да, главное, чтобы поскорее всё закончилось… Посидите пару недель, хоть немного легче будет нашим медикам, работающим на износ», — отметила Виктория А.

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