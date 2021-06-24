По сообщениям тайваньской газеты China Times Electronic News от 23 числа, на острове выявлено еще 25 смертей после вакцинации вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca вчера. В общей сложности 144 человека погибли из-за прививки. Причина смерти некоторых может быть установлена только после вскрытия, поскольку никаких предпосылок не было, а у других пациентов были хронические заболевания.

Хуго Симберг. Сад смерти (фрагмент). 1896

Директор Тайваньского Агентства по контролю за заболеваниями Чжоу Чжихао сказал, что в настоящее время причиной смерти после заражения новым коронавирусом может быть сам вирус, а может быть наличие хронических заболеваний. Тайваньский эпидемиологический командный центр ранее заявлял, что, хотя смертность по времени пересекается с вакцинацией, не было установлено, что смертельные случаи связаны непосредственно с вакцинами.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo не смогли остаться в стороне и выразили свое отношение к происходящему под соответствующей публикацией в паблике газеты «Жэньминь жибао».

«Загадка какая-то. Этот остров близко географически, но далек по факту от нас. Днем там нет воды, а ночью нет электричества. Люди бедствуют. Но все равно они лижут сапог иностранца и обманывают, когда они видят земляка», — возмутился пользователь Idol Ugly Picture Awards.

«Уровень смертности слишком высок. Уровень смертности от AstraZeneca в Европе не так высок, как на Тайване. Может быть, это действительно AstraZeneca, а в Европе использовали другие вакцины?» — задался вопросом пользователь «Сегодня»

(сс) Julieth Méndez. Presidencia de la República de Costa Rica Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

"В прошлый раз, когда я читал новости, смертей было всего чуть больше 30. Говорят, что эта партия вакцин была передана Тайваню бесплатно после того, как Япония отказалась», — заявил один из комментаторов.

«Когда Тайвань продолжит утилизировать AstraZeneca, чтобы помочь США очистить складские запасы от этого мусора», — отметила «Норвежская спичка».

«Смертность настолько высока, что это больше похоже на план по устранению людей», — заметил Бун Бесси.

«Правительство Тайваня — это бесстыдные убийцы. Печально то, что народ Тайваня враждебно настроен по отношению к материковой части страны и считает Японию и Соединенные Штаты своими отцом и дедушкой. Это грустно и смешно», — возмутился еще один комментатор.

«Это выглядит как эксперимент в замаскированной форме. Вакцина была дана Тайваню, а причины смерти были проанализированы и внесены в базу данных», — согласился «Колесо обозрения».

«Лучше быть большой и сильной страной. Привит 1 миллиард человек, и нет ни одного случая смерти, комы и тяжелой инвалидности!» — заявил yu0729.

Ey.gov.tw Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан ставит вакцину AstraZeneca

«Число смертей за один день от вакцинации превышает количество смертей от нового коронавируса. Это действительно чудовищно. И такое правительство до сих пор не было свергнуто!» — возмутился iemily0405.

Комментаторы призвали жителей Тайваня очнуться и понять, что их используют в политических и экспериментальных целях японцы и американцы, одновременно подпитывая в них ненависть к Китаю и параллельно уничтожая их. При этом власти Тайваня должны понести полную ответственность за все происходящее, уйти в отставку и позволить Тайваню вернуться в состав Китая.