Заявление депутата бундестага от фракции «Левые» Севимы Дагделен о том, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 июня в социальной сети Facebook.

Владимир Богаткин. Последний бросок. Штурм Рейхстага. 1945

«История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса», — отметил Виктор С.

Многие пользователи решили напомнить немцам о том, что их предки уже пытались воевать с Россией, но это закончилось полным разгромом Германии. Поэтому руководству Германии следует ещё раз задуматься перед тем, как строить планы на войну с Российской Федерацией.

«Ну, ну. Только пусть не забывают, какой путь обратно прошли их отцы и деды, возвращаясь в Берлин, и чей флаг развевался на куполе рейхсканцелярии», — пишет Валентина Ц.

Некоторые комментаторы призвали не воспринимать слова немецкого депутата всерьёз, потому что порой и российские политики произносят во всеуслышание достаточно радикальные заявления.

«Интересно, а если бы Запад серьёзно воспринял заявления Жириновского, к примеру, про сапоги в Индийском океане?! Хватит обстановку нагнетать! Один неумный кукарекнул, так и закудахтали с обобщениями!» — поделилась своим мнением Lyubov N.

(сс) Olaf Kosinsky Севим Дагделен

Часть людей убеждены, что Германии нет никакого резона воевать с Российской Федерацией. Она доказывала свою миролюбивую политику уже многократно и её экономика очень тесно связана с Россией.

«Германии зачем эта война? Они, наоборот, не хотят конфронтации с Россией. Даже Грузию и Украину в НАТО не пустили, наложили вето. «Северный поток — 2» строят несмотря ни на что. Кажется, что этот человек спорол полнейшую чушь», — указывает Мария П.

Ряд пользователей отметили, что Российская Федерация обладает ядерным оружием, а Германия нет. В открытом противостоянии Берлину попросту не выстоять, считают граждане.

«Сколько угодно можно наращивать военные расходы, пока нет ядерного оружия. А этого немцам не позволят США. Американцам не нужна сильная и независимая Германия», — считает Роман Т.

(сс) Wir. Dienen. Deutschland Немецкие солдаты

Нашлись и те, кто всё-таки допустил подобный исход событий. Люди указывают на то, что России в любом случае необходимо готовиться к потенциальной войне с Западом.

«Ну не знаю. Звучит как сюр, но чего не бывает в нашем безумном мире. Я бы на месте российских спецслужб на всякий случай перепроверил эту информацию», — написал Евгений Ч.

Напомним, 23 июня депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила в своей статье в газете nd. DerTag, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией.