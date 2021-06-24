Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он призвал народы граничащих с республикой стран разобраться с «обезумевшими» политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Нельзя справиться с обезумевшими! Тем более с политиками, так как они и есть власть!» — считает Инна Я.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением белорусского лидера. Граждане считают, что соседние с республикой страны проводят крайне агрессивную и неадекватную политику.

«Он совершенно прав! Обезумевшие от злобы западные политиканы хотят превратить Белоруссию в послушную шавку, как уже сделали с Украиной. Соседям теперь стыдно и обидно за то, что сдались. Им только и остаётся, что подвывать своим хозяевам да выпрашивать кусок на пропитание, потому что всё проиграли и стали полностью зависимы. Но, погибая, они хотят и Белоруссию с собой прихватить. Молодцы белорусы, нельзя сдаваться монстрам, превратиться в амёбу — территорию выкачивания всех государственных ресурсов в угоду ненасытным западным и заокеанским чудовищам», — поделилась своим мнением Ольга Г.

Некоторые комментаторы отметили, что даже белорусские оппозиционеры выступают за санкции против своего собственного населения. Данная практика кажется людям по-настоящему безумной.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Светлана Тихановская в ОБСЕ

«Точно. Безумны. Вот скажите, если Европа и беглые мерзавцы по типу Тихановской и вся её шушера утверждают, что 93% населения Белоруссии проголосовали за тётку — котлетницу, то почему же Евросоюз вводит санкции против этих жителей? Этим якобы 93% процентам голосовавших за эту мерзавку. По идее, эти санкции затронут прежде всего сторонников Тихановской! Эти санкции Тихановская направила против своих избирателей, чтобы ухудшить им жизнь. Это забота такая о своих избирателях? Это ли не безумие?» — задаётся вопросом Анжела Р.

Часть людей, наоборот, считают, что соседние страны ведут себя адекватно, а Лукашенко просто недоволен тем, что отношения с бывшими «друзьями» были разорваны в клочья.

«Странный он какой-то. «Враги» Белоруссии не летают в республику, не пользуются её благами. Вроде бы всё логично, а Лукашенко всё равно не доволен», — заметила Татьяна Т.

Ряд пользователей убеждены, что страны Восточной Европы толкают ситуацию к войне с Белоруссией. Своими агрессивными действиями они провоцируют Минск на военное столкновение.

«По факту объявление санкций любому государству — это объявление войны. Просто начинать физическую расправу никто не хочет, потому что точно знают, что потомки объявят начинающих захватчиками. Вот все и ждут, когда и кто начнет первым», — пишет Максим Р.

(сс) Homoatrox Вооруженные силы Белоруссии

Отдельные комментаторы считают, что если Белоруссия окажется в водовороте военного противостояния со странами НАТО, то она неминуемо затянет туда и Российскую Федерацию.

«Что за странные намёки делает Лукашенко, похожие на угрозы? У президента Белоруссии своя армия. Она не подчиняется Кремлю. И в случае провокации против любой НАТОвской страны, может разгореться конфликт, в который придётся вступить и России, ведь Белоруссия — союзное государство», — предполагает Филипп Р.

Напомним, 22 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в эфире телеканала «Беларусь 1» народы граничащих с республикой стран разобраться с «обезумевшими» политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска.