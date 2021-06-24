Заявление посольства Украины в Дании о том, что памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене оказался раскрашен в цвета российского флага в ночь перед игрой команд России и Дании на чемпионате Европы по футболу, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к инциденту 24 июня в социальной сети Facebook.

Facebook @UkrEmbassyDK Раскрашенный памятник Тарасу Шевченко в Дании

«Ну так он был поданным российской Империи, тогда не было никакого государства Украина. В чём проблема-то?» — задаётся вопросом Alina A.

Многие пользователи решили поиздеваться над киевскими властями и напомнили о том, что их кумир, который, конечно же, был талантливым культурным деятелем, служил в Российской Империи и имеет к Украине лишь условное отношение.

«Это чтобы на чужбине не забывали, что Тарас Шевченко — подданный Российской Империи. Кроме этого, он служил в Российской императорской армии», — написал пользователь под псевдонимом «Ясный Горец».

Некоторые комментаторы стали строить догадки о том, кто на самом деле мог раскрасить данный памятник. Версий возникло две: какой-то невоспитанный гражданин России решил проявить свой пресный творческий мир, либо это сознательная провокация со стороны Украины.

Корнилий Устиянович. Шевченко в заслании

«Не научили кого-то вести себя цивилизовано. Это банальный вандализм, а вандалов нужно наказывать согласно законодательству. Позорят нашу страну. Хотя это, скорее, украинский почерк, но может быть, в Копенгаген занесло одного придурка из России», — считает Майя К.

Часть людей отмечают, что на территории Российской Федерации достаточно памятников Тарасу Шевченко, но их никто не трогает. Поэтому подобный акт вандализма является чем-то из ряда вон выходящим.

«Нашлись же идиоты! Только не надо сюда приплетать политику! В Крыму стоят памятники Шевченко, так их не только не портят, а наоборот, ухаживают и чтут того, кому они посвящены», — отметил Евгений Ч.

Ряд пользователей убеждены, что вандала необходимо вычислить и привлечь к соответствующему наказанию. Таких инцидентов с осквернением памятников российской стороне не нужно, и нормальные люди всегда осудят подобное поведение.

«Пригласи свинью за стол, она и ноги на стол. Надеюсь, вандалов найдут и штрафанут по полной», — пишет Nadin T.

(сс) M-i-k-e-v Памятник Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге

Нашлись и те, кто напомнил, что один украинский «художник» уже успел разрисовать красную звезду на одной из высоток в Москве в цвета флага Украины. Поэтому уповать на якобы российское бескультурье Киеву не стоит.

«Бывали времена, когда раскрасили в цвета украинского флага звезду в Москве на сталинской высотке. В обеих странах есть идиоты, ничего страшного», — напомнила Елена В.

Напомним, 22 июня посольство Украины в Дании заявило в Facebook, что памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене оказался раскрашен в цвета российского флага в ночь перед игрой команд России и Дании на чемпионате Европы по футболу.