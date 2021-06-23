Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины разработал брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны». В ней опубликованы практические советы на случай военных действий со стороны Российской Федерации, сообщает 23 июня издание «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украина

"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора — агрессором, Россию — «оккупантом», — заявила главы центра Любовь Цыбульская.

Цыбульская также отметила, что наибольшей ценностью брошюры является то, что в ней имеются советы о том, «как вести себя и в информационном поле».

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Страна.ua», а также на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Некоторые комментирующие отметили, что таким образом тратятся деньги налогоплательщиков, а судьба части из выделенных средств при этом останется неизвестной. Люди также отметили, что подобными брошюрами нагнетается обстановка, а на фоне постоянной пропаганды о том, что Украина якобы воюет с Россией уже семь лет, эту брошюру восприняли с иронией.

Максимов Пропагандистская листовка УНР, 1918

«Лучше на западе [Украины раздайте]», — порекомендовал Артур О.

«В Минобороны раздайте», — призвала Elena M.

«Желательно на газетой бумаге. Очень бывает кстати в хозяйстве», — шутит Александра М.

«Сто тысяч, — это ни о чем. Даешь сто миллионов, чтоб у каждого жителя Украины были инструкции на трех языках. Да и денег можно будет напилить побольше», — отметил Евгений Ф.

«Это было бы актуально в 2014 году, а сейчас с конца 2014 [года] никто не занимается бомбоубежищами. Значит, серьезной заварухи не будет или вообще не будет», — считает Vadym D.

«Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при минкульте бабки пилит», — считает Сергей Д.

«Совет по выбору букетов для встречи российских войск?» — иронизирует читатель под псевдонимом Чиполлино Из Бергамо.

«Интересно, ошибок будет столько же, как и в учебниках?» — спросил Владимир Я.

«А почему только на юго-востоке, а не по всей Украине раздадут? И себе побольше пусть оставят», — призвала Наталья М.

«Лучше бы выпустили брошюры с советами, как отбиваться от оплаты за жилищно-коммунальные услуги!» — пишет Татьяна К.

«Минкульт озаботился, чтоб встретили культурно вежливых людей?» — спрашивает Stan S.

«Там написано: берите цветы и встречайте освободителей», — шутит Виктор Владимирович.

«Вообще н* не понимаю. Мы ж уже восьмой год с ними «воюем», есть ветераны «украино-российской войны», а тут на тебе: «На случай войны с Россией», — написал Ruslan S.

«Нагнетают обстановку, денег от п* хотят», — добавила Татьяна Геннадьевна.

«На случай чего? А семь лет это что? Ах да. Это оно, но не совсем…» — отреагировал Виктор Б.

«Так говорили же, что Путин уже «напал», — пишет Марина.

«В 2014 году на эту х* еще повелся кто, а через 7 лет уже ясно, что ВВП (Владимиру Владимировичу Путину — М. Р.) и нападать не надо, — сами все развалим, продадим, и сдадимся», — отметила Ирина.

«Плевать. Мне осточертела Украина за 30 лет. Если Путин нападет и снова будет СССР 2.0, я не против», — добавил Александр Aectann.

Отсюда не уйти живым. Листовка. 1942

«А мне кажется, это лучше раздать в Западенции (на западной Украине — М. Р.)», — считает Андрей Ш.

«Да вы что? Они тут же обгадятся», — ответил Андрею Ш. Евгений Р.

«Первое и последнее правило, — переходить границу с Россией. Как делали уже не раз, спасаясь, уходя из котлов», — отметил Павел В.

«Нагнетание ненависти», — резюмировала Милен Фин.

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