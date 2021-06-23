Президент Сербии Александр Вучич перед вторым раундом переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти встретился с представителями оппозиционных партий, которые не представлены в текущем созыве парламента, и проинформировал их о том, в какой фазе находятся переговоры о «нормализации отношений» с Приштиной. На встрече, которая 21 июня прошла в здании Народной скупщины Сербии, присутствовал и спикер парламента Ивица Дачич. После встречи Дачич пожаловался на отсутствие консенсуса между политическими силами в стране по такому важному вопросу, как будущее Косово и Метохии. На следующий день президент Вучич обратился уже и к депутатам парламента, отметив, что единственным решением косовского вопроса может быть только компромисс, который пока не находится.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Свои впечатления от встречи оппозиционных лидеров с Александром Вучичем ИА REGNUM изложил лидер Сербского движения «Двери» Бошко Обрадович.

Вы присутствовали на встрече с президентом Вучичем вместе с представителями нескольких оппозиционных партий. По ее завершении Вы заявили прессе, что считаете полезным подобный формат переговоров. Чем, по Вашему мнению, встреча была полезна для оппозиции?

Это была полезная встреча прежде всего потому, что за девять лет у власти представители Сербской прогрессивной партии никогда не организовывали подобные встречи, вернее, власти не проводили консультации с оппозицией по главному национальному и государственному вопросу, а это косовский вопрос. Мы можем брать пример с России, где у всех политических организаций всегда существует общий подход по вопросам национального значения. В этом смысле мы и откликнулись на приглашение поучаствовать в межпартийном диалоге о Косово и Метохии, так как мы считаем, что некоторые национальные темы находятся над текущими политическими темами и конфликтами между властью и оппозицией. Мы должны быть едиными в защите национальных и государственных интересов.

Во-вторых, было полезным, что от президента Вучича мы получили определенную информацию о том, с какими формами давления наше государство сталкивается из-за Косово и Метохии. В-третьих, для нас особенно было полезно то, что нам была предоставлена возможность высказать свое мнение по этому поводу и подчеркнуть значимость Конституции Сербии и резолюции 1244 СБ ООН, которые недвусмысленно подтверждают суверенитет Сербии над южным краем. Мы потребовали от наших властей последовательно соблюдать положения этих двух документов.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

После встречи президента Вучича с представителями некоторых оппозиционных партий спикер парламента Ивица Дачич заявил о том, что до политического консенсуса по косовскому вопросу все еще далеко. Достижим ли, по Вашему мнению, этот консенсус, если мы знаем, что разные политические силы в стране по-разному смотрят на то, где проходит граница компромисса с Приштиной?

Консенсуса достичь очень просто — нужно уважать Конституцию Сербии и Резолюцию 1244. Мы призвали всех патриотов объединиться вокруг этих ключевых документов внутреннего и международного права, в которых Косово и Метохия определяются как неотъемлемая часть Сербии. Мы не можем поддержать действующие или будущие власти, если они проявят готовность торговать южным краем или любым способом поддерживать косовское лжегосударство. Об этом мы четко заявили во время встречи 21 июня в парламенте Сербии. Мы считаем, что некоторые шаги, которые ранее делали нынешние власти, навредили государственным и национальным интересам. Прежде всего я имею в виду подписание Брюссельского и Вашингтонского соглашений. Это были шаги к признанию сепаратистского Косово, и поэтому у нас есть определенное недоверие по отношению к властям.

В данный момент для нас чрезвычайно важно понять, какой позиции придерживается руководство Сербии, готово ли оно оказать сопротивление давлению Запада, который, несомненно, требует признания косовской независимости со стороны Белграда. Для нас это абсолютно неприемлемо.

Получили ли Вы твердые гарантии от президента Вучича? Удалось ли Вам устранить часть своих сомнений?

Мы получили гарантии на словах о том, что действующие власти не подпишут признание лжегосударства Косово ни в какой форме. По моему мнению, не должно быть ни одного серба, способного подписать документ, в рамках которого наша страна отказалась бы от части нашей святой земли. Конечно, у нас все еще есть доля недоверия к руководству нашей страны, так как его политика на косовском направлении за последние девять лет не всегда находилась на должном уровне. Также его представители в своих публичных выступлениях не ссылаются на Конституцию Сербии и резолюцию 1244 СБ ООН. Поэтому мы пришли к выводу, что власти готовы торговать южным краем, и что они требуют какую-то компенсацию для того, чтобы признать косовское лжегосударство. Я надеюсь, что это время за нами, и что у государственного руководства не осталось ошибочных и антиконституционных идей. В этом смысле мы дали понять, что являемся оппозицией по отношению к действующим властям, но мы не в оппозиции к сербскому государству, и мы готовы поддержать государственные органы в сохранении суверенитета страны.

Президент Сербии регулярно подчеркивает, что он никогда не признает Косово. Тем не менее многие сербские эксперты предупреждают, что кроме прямого признания есть много других способов для того, чтобы сепаратисты в Приштине получили место в ООН. Насколько вероятен такой сценарий?

Это как раз был вопрос, который я задал президенту Александру Вучичу во время встречи в парламенте. Я получил ответ, что власти Сербии не будут подписывать никаких соглашений, которые могли бы быть истолкованы как прямое или косвенное признание сепаратистского Косово. Мы теперь будем ловить его на слове, и все будущие действия властей мы будем пропускать сквозь призму того, что президент заявил и обещал на этой встрече.

Albinfo Правительство Косово

Какие действия Ваша партия планирует предпринять, если окажется, что политика властей расходится с их заявлениями?

Это вопрос не только для сербского движения «Двери», но и для каждого серба в стране и в эмиграции — какую позицию мы займем, если окажется, что наши власти готовы отказаться от части нашей святой земли. Я уверен, что в таком случае у нас будут большие демонстрации против такой политики государственного верха, что-то наподобие шествий православных верующих в Черногории, которые начались после того, как тогдашний режим попытался ущемить интересы Сербской православной церкви. Любой, кто подумает, что он может отказаться от Косово и Метохии, столкнется с гневом народа и массовыми демонстрациями. Это относится не только к действующим властям.