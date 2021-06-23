Администрация президента США Джо Байдена в среду, 23 июня, начала всеобъемлющую борьбу с насилием, объявив о «нулевой терпимости» к торговцам оружием. Работа проходит в рамках стратегии по борьбе с тем, что министерство юстиции назвало «ошеломляющим» всплеском насильственных преступлений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«В рамках стратегии будут проводиться предупреждающие меры, которые, как было доказано, сокращают количество насильственных преступлений. Стратегия направлена на ликвидацию коренных причин, среди прочего путем пресечения потока огнестрельного оружия, используемого для совершения преступлений», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

Политика «нулевой терпимости» обращается к лицензированным дилерам оружия, которые «добровольно» продают оружие тем, кто не имеет на него документов. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) собирается аннулировать лицензию дилеров после первового инцидента, сообщили в Белом доме.

Байден также обсудит возможность перевода $350 млрд из фонда по борьбе с COVID-19, который оценивается в $1,9 трлн, для повышения зарплат полицейских, оплаты сверхурочных, преследования торговцев оружием и инвестиций в технологии для повышения эффективности работы правоохранительных органов.

Администрация Белого дома также намерена бороться с распространением «оружия-призрака» и модифицированного огнестрельного оружия — самодельного оружия без серийных номеров.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили усилия администрации Байдена.

«Хватит обвинять полицию. Черный, белый, коричневый или фиолетовый — совершил вооруженное преступление — смертная казнь в течение 30 дней», — предлагает чрезвычайно строгую меру наказания Banjo36.

«Байден не в состоянии признать, что огромный всплеск насилия приходится на афроамериканцев. Именно этим вопросом следует заняться. Все это началось при Обаме, а теперь возобновилось при Байдене. Делать полицейских врагом и оправдывать их — это смешно, но демократы идут по этому карикатурному пути», — считает DuckIk4.

«Да, торговцы оружием. Именно они — причина проблемы. Преступникам невыгодна сделка, верно, Джо?» — пишет Truonics.

«Продавцы оружия не проблема — проблема в преступниках. Как вы можете быть настолько оторванными от реальности?» — спрашивает randyr55.

«О, так это продавцы оружия являются причиной всех преступлений! Рад, что мы это выяснили, теперь я буду очень осторожен с торговцами оружием!!!» — пишет JWF62.

«Разве уже не запрещено торговцам оружием продавать оружие лицам без лицензии? Как это поможет решить проблему продажи оружия преступниками преступникам в подворотнях? Глупый Байден», — указывает WhatHappened677.

«Итак… О'Байден собирается взять то, что уже незаконно, и сделать это незаконным. Просто невероятно», — считает brianr4k.

Pom» Белый дом

«Республиканцы всегда пытаются объяснить все своими доводами… Хорошо, тогда… Ради спора, давайте отбросим все преступления, совершенные членами банд, нелегальными иммигрантами, меньшинствами и преступниками. Угадайте что? Мы по-прежнему останемся на первом месте во всем развитом мире по количеству преступлений с применением оружия. Проблема намного больше, чем вам удобно признать», — указывает ojpurplestuff.

«Они преследуют не тех людей. Преступники не покупают оружие в местном оружейном магазине. Они приобретают его на черном рынке. Когда их ловят, страха нет. Они попадаются, их обрабатывают, и они выходят на свободу. Это наше правительство позволяет преступности происходить, пресекая действия не тех людей. Невинные дети застрелены во время сна или в машинах. Не пистолет сделал это, а преступники. Это так. Я боюсь», — пишет armetamcgowan.

Напомним, что объем продаж огнестрельного оружия в США увеличился на 18% за первый квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Американцы приобрели более 2,3 млн единиц оружия только в январе 2021 года. Это самый высокий показатель с тех пор, как в июле прошлого года по Штатам прошли протесты после убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Отметим, 40% семей в США владеют оружием. В 2016 году владели 32%.