Протесты против вывоза московского мусора на станцию Шиес в Архангельской области и мусорной реформы, как она предлагалась архангельским правительством, проходили под лозунгом раздельного сбора мусора. Тысячи людей выходили на улицы, добиваясь раздельного сбора мусора.

Arhcity.ru Раздельный сбор мусора. Архангельск

Но митинги закончились, а дело с раздельным сбором откатилось еще дальше от требований архангельской общественности. АМПК — единственное архангельское предприятие, собирающее мусор раздельно, прекратило этим заниматься — региональный оператор по сбору мусора «Экоинтегратор» так провел конкурсы на вывоз нераздельного мусора, что АМПК оказалось не у дел, а раздельный сбор мусора имеет финансовый смысл в привязке к вывозу неразделенного. Областная власть почему-то не вмешалась и не поддержала единственного раздельного сборщика мусора.

На вопросы ИА REGNUM ответил генеральный директор АМПК Андрей Терентьев.

Личный архив Алексея Терентьева Андрей Терентьев — генеральный директор АМПК, единственного предприятия в Архангельской области, занимавшегося раздельным сбором мусора.

Владимир Станулевич: С какого года Ваше предприятие осуществляло раздельный сбор мусора в Архангельске?

Андрей Терентьев: С ноября 2014 года. ООО «АМПК» — старейшее и единственное действующее предприятие Поморья, специализирующееся на обращении с твердыми коммунальными отходами, медицинскими, промышленными и раздельно собранными отходами (РСО). У нас есть собственный размещенный контейнерный парк, автотранспорт, инсинератор, мощности по сортировке и прессовке вторсырья, а также машины для обработки всех видов отходов.

Владимир Станулевич: Что подтолкнуло Вас на такую деятельность?

Андрей Терентьев: Польза для природы. Плюс появление множества сетевых магазинов с товарами в пластиковой упаковке. Идеи возвращать ресурсы в производство и уменьшить свалки казались очень здравыми.

Владимир Станулевич: Граждане платили вам деньги за вывоз раздельного мусора? Это прибыльное дело?

Андрей Терентьев: Нет, не собирали. Раздельный сбор убыточен, если нет оплаты за транспортировку. Раздельный сбор велся «АМПК» на безвозмездной основе — за счет других видов деятельности, в том числе вывоза неразделенного мусора (ТКО).

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Проблемы в этом деле — сложность переработки и дорогостоящее оборудование для сбора и транспортировки мусора, в связи с этим нужны субсидии от государства.

Владимир Станулевич: Кто покупал Ваш сортированный мусор?

Андрей Терентьев: Предприятия-переработчики из Вологодской, Ленинградской и Московской областей.

Владимир Станулевич: Как идет сбор раздельного мусора и мусора нераздельного — от квартиры до склада?

Андрей Терентьев: В случае раздельного сбора мусор разделяется дома на фракции — бумага, стекло, пластик, металл. Так называемые сухие отходы относим в контейнер раздельных отходов. Загрязненные отходы, не подлежащие переработке, относим в контейнер твердых коммунальных отходов. Разделение отходов лишь на две фракции — сухую и влажную, применяется в большинстве стран мира, и наиболее комфортно для населения.

Владимир Станулевич: Вам не кажется, что выбросить ведро в мусоропровод комфортнее, чем бежать в мороз до раздельных баков?

Андрей Терентьев: Комфортнее смешанные отходы вынести раз в день в мусоропровод, а сухие разделенные раз в неделю в отдельный контейнер РНО. Сухие отходы нет необходимости выбрасывать каждый день.

Владимир Станулевич: Ваше отношение к призывам некоторых политиков заваривать мусоропроводы? Есть ли дома, где мусоропровод раздельный?

Андрей Терентьев: Отношение неоднозначное — там, где контейнеры из шахт мусоропроводов вывозятся регулярно и обслуживание соответствует СанПиНу, заваривать мусоропроводы нецелесообразно. И главное, почему такие призывы нереальны — домов с мусоропроводом для раздельного сбора мало, а в нашем регионе их вообще нет.

Владимир Станулевич: Сколько баков для раздельного сбора мусора было у Вас в Архангельске и в Северодвинске?

Андрей Терентьев: В Архангельске, Новодвинске и Северодвинске было установлено более 500 контейнеров.

Владимир Станулевич: Вы бы могли организовать раздельный сбор мусора по всей области? Что для этого нужно?

Андрей Терентьев: Конечно! Это и предлагалось региональному оператору и минприроды Архангельской области. Мы готовы установить контейнеры под раздельный сбор по всей области — 7 000 штук. Нужна только оплата за транспортировку в размере 280 руб./кубометр. Вполне реально, так как региональный оператор уже получает за транспортировку 1 кубометра 520 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Контейнеры для сбора мусора

Владимир Станулевич: Ваша система сбора была чем-то опасна для регоператора?

Андрей Терентьев: Раздельный сбор сокращает объем смешанных отходов, и тогда требуется пересчет тарифа «по факту», а не завышенному нормативу. Выручка резко бы сократилась.

Владимир Станулевич: Правда ли, что если написать заявление, что вы, как житель дома, применяете раздельный сбор мусора, то расчет должны делать не по нормативу, а по факту?

Андрей Терентьев: Это положение на данный момент не работает, но если подать в суд, то сработает.

Владимир Станулевич: Как принималось решение о прекращении раздельного сбора мусора Вашим предприятием?

Андрей Терентьев: Условия конкурсов на вывоз ТКО, проводимые регоператором «Экоинтегратор» в интересах аффилированного с ним перевозчика «Экопрофи», были сформированы так, что не позволили «АМПК», как и многим транспортным компаниям региона, участвовать в них. По этому вопросу уже высказалась ФАС РФ.

Не имея возможности оказания сопутствующих услуг, монополизированных региональным оператором, мы не смогли вести убыточные направления деятельности вроде раздельного сбора мусора.

Многочисленные мои переговоры с правительством Архангельской области, региональным оператором не привели к результату. Поразительно, но регоператор не согласился оплачивать транспортную составляющую, при этом собирая ее с населения. А областное правительство заняло позицию наблюдателя и почему-то не вмешалось

Владимир Станулевич: Как проходили эти переговоры? Почему областная власть не сохранила Вашу систему сбора мусора?

Андрей Терентьев: С региональным оператором «Экоинтегратор» и минприроды Архангельской области было проведено несколько рабочих встреч на предмет использования мощностей и опыта «АМПК». На этих встречах мы неоднократно подчеркивали, что эффективность сортировки ТКО из общих контейнеров, как это собирается, но не делает регоператор, составляет лишь 3−5%, а процент полезной фракции из баков раздельно собранных отходов (РСО), может достигать 60%! Но лобби регионального оператора оказалось сильнее здравого смысла и 18-летнего опыта моего предприятия.

Arhcity.ru Раздельный сбор мусора. Архангельск

Владимир Станулевич: Жители Архангельской области жалуются, что счета от регоператора приходят с завышенными в несколько раз цифрами.

Андрей Терентьев: Сейчас юристом Денисом Большаковым через суд отменены завышенные нормативы. Можно обращаться в суд и не платить по счетам до окончания рассмотрения жалобы.

Владимир Станулевич: Какие недостатки Вы видите в работе регоператора «Экоинтегратор»?

Андрей Терентьев: У регоператора совсем нет опыта работы в сборе мусора, отсюда многочисленные нарушения территориальной схемы. Наблюдается тотальный вывод им собранных в области средств и нежелание развивать отрасль.

Принятая в Архангельской области территориальная схема обращения с ТКО хоть и предполагает сортировку, но не предусматривает развитие раздельного сбора отходов. Однако на сегодняшний день все вывозимые региональным оператором ТКО поступают на полигоны без сортировки.

Региональный оператор формально собирается сортировать нераздельно собранные отходы, но это весьма неэффективно в силу сильного загрязнения последних.

При, как сейчас говорят, политической воле областной власти, силовых и надзорных органов, Минприроды за многочисленные нарушения лишить «Экоинтегратор» статуса регионального оператора можно в любой момент!

Prylarer Мусорный полигон

Владимир Станулевич: Может, создать несколько регоператоров?

Андрей Терентьев: Да, надо создать несколько территориальных операторов, причем муниципальных.

Владимир Станулевич: Пока есть смешанный мусор нужны мусоросжигающие заводы или полигоны-свалки. Может, на Шиесе стоило на московские деньги построить мусоросжигающий завод?

Андрей Терентьев: Я считаю низкотемпературный пиролиз наиболее безопасным и экологичным способом ликвидации ТКО и частично свалок!

Владимир Станулевич: Что делать с городскими свалками Архангельска и Северодвинска? Были федеральные деньги на их рекультивацию при условии закрытия свалок, но программа заканчивается, а полигоны продолжают работать?

Андрей Терентьев: Деньги были, но «не поделили»…