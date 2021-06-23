Поражение сборной России по футболу в матче с командой Дании, в результате которого российская сборная выбыла из Евро-2020, обрадовало «прозападную» часть грузинских пользователей соцсетей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Пропущенный мяч

«Больше всего с победой Дании поздравляю грузинских русолюбов!» — опубликовал пост на своей странице в соцсети Facebook относящийся к числу прозападных экспертов пользователь З. Б.

«Присоединяюсь к поздравлениям», — иронично отреагировал пользователь Г. А.

«Стуруа рыдает, оказывается. Ему платки не успевают подавать», — сообщила А. А. Она имела в виду грузинского режиссера Роберта Стуруа, художественного руководителя театра имени Руставели, который отправился в Москву для участия в Международном театральном фестивале имени Чехова. Напомним, что этот «поступок» театра и его руководителя вызвал в Грузии волну возмущения.

რუსთაველის თეატრი Роберт Стуруа

«Прямо в угол Кремля попали», — съязвил пользователь Н. Н.

«Украина по разнице голов на хорошей позиции и имеет шансы пройти. Она должна обыграть еще одну команду», — вставил свое слово болельщик сборной Украины из Тбилиси Ш. С.

«Личных фанов Джикии поздравляю!» — добавил пользователь З. Д. Он имел в виду Георгия Джикию, который играет в сборной России, за что заслужил осуждение от грузинских футбольных болельщиков.

«Замечательная была игра. А счет вышел еще лучше», — высказался о матче Россия — Дания пользователь В. К.

«Что вы злорадствуете? Что говорите? Это же наши единоверные братья», — высказалась М. Х., но, судя по смайлам, которыми она сопровождала свой комментарий, она также испытывала «злорадство» от случившегося.

«Как можно больше Джикии в сборной России. И Гвилию отправим, если понадобится. Главное, чтобы так же радовались, как сегодня», — подлил свою долю желчи в общий котел М. Г.

«Им [сборной России] вообще не нужно участвовать в чемпионате Европы. Никаких шансов у них нет. Пусть учредят чемпионат Азии. (Думаю, и кубок Азии разыгрывается», — предложил пользователь Г. М.

«Молодцы датчане! Дали жару русским», — воскликнул Л. А.

Цитата из видео на YouTube Россия — Дания 1:4

«Все датчане радуются. Кроме разве что Даниэля Ортеги», — попытался пошутить пользователь И. З.

«Прошлое, но золотое. 1985 год. Отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Дания — СССР. 4:2. Из датчан отличились Пребен Элькьер и Микаэль Лаудруп», — напомнил страницы из советского футбольного прошлого, к которому в те годы относилась и Грузия, пользователь Г. С. И даже ссылку приложил на видеозапись того «победного» матча.

Немало было коротких комментариев: «Молодец, Дания», «Присоединяюсь», и других.

В целом пост заслужил 19 комментариев и 189 оценок, большей частью «одобрительно-радостных». Два пользователя поделились им на своей странице.