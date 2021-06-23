Заявление главы американской Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мясорубка

"Юань контролируется Коммунистической партией Китая, которая может менять его курс в зависимости от своей выгоды, евро никем не контролируется, потому что стран слишком много — и если Германия снова введёт марки, то он станет невалютой, биткоин контролируется твитами Илона Маска. Ну, конечно, остались швейцарские франки, японские йены и британские фунты, но их не хватит для мировой экономики. Остаётся самый твёрдый российский рубль!» — написал Mikhail M.

Многие пользователи не поверили в спокойствие со стороны главы ФРС. Люди убеждены, что Штаты видят, как мир постепенно отказывается от использования американской валюты.

«Поздно спохватились. Уже во многих странах часть международной торговли перешла на нацвалюты. А нечего было ронять надёжность бакса!» — пишет Николай К.

Некоторые комментаторы не верят, что Российская Федерация окончательно откажется от использования доллара в своих операциях. Люди считают, что наша страна до сих пор очень зависима от Соединённых Штатов и американская валюта нужна в качестве связующего звена с Вашингтоном.

«Да не смешите вы мои тапки! Отказ от доллара? Вы ещё про обещания о светлом будущем вспомните», — пишет Мэнсон М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Часть людей отметили, что доллар стал небезопасной валютой, которая не подкреплена ничем, кроме как военным потенциалом Соединённых Штатов.

«Опасная валюта. Её столько напечатали, что в реале на доллар мало что купишь. Единственное, что его удерживает от обвала, так это военная машина США», — считает Сергей К.

Ряд пользователей считают, что в итоге большинство стран выйдет из-под контроля Америки. Государства будут рассчитываться в национальных валютах, чтобы не попасть под ограничения со стороны США.

«Дело не в инфляции и пузырях на фондовых рынках, огромном долге, очень сильной закредитованности. ЕС, Россия и Китай уже имеют свои платежные системы, и Европа использовала её, покупая нефть у Ирана. Сейчас газ Европа будет оплачивать в евро, и она на это идёт с большим удовольствием. Монополия доллара уходит, но это не значит, что он не будет резервной валютой, как сейчас юань. Но количество стран, уходящих от оплаты в долларах, растёт, не все получают удовольствие от того, что любую операцию финансовую могут заблокировать», — отметила Людмила М.

Rdsmith4 Федеральная резервная система. Вашингтон, США

Нашлись и те, кто убеждён, что Соединённым Штатам в действительности не о чем переживать, потому что никаких радикальных изменений в международных расчётах не произойдёт.

«Что вы за бред несете? Какие расчеты? Россия просто выкинула доллар из обеспечительной корзины (ФНБ). Никто не собирается убирать его из расчетов в товарно-денежных отношениях», — заявил Krolik R.

Напомним, 22 июня глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара.