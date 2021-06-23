«Единственное, что удерживает доллар от обвала, так это военная машина США»
Заявление главы американской Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».
"Юань контролируется Коммунистической партией Китая, которая может менять его курс в зависимости от своей выгоды, евро никем не контролируется, потому что стран слишком много — и если Германия снова введёт марки, то он станет невалютой, биткоин контролируется твитами Илона Маска. Ну, конечно, остались швейцарские франки, японские йены и британские фунты, но их не хватит для мировой экономики. Остаётся самый твёрдый российский рубль!» — написал Mikhail M.
Многие пользователи не поверили в спокойствие со стороны главы ФРС. Люди убеждены, что Штаты видят, как мир постепенно отказывается от использования американской валюты.
«Поздно спохватились. Уже во многих странах часть международной торговли перешла на нацвалюты. А нечего было ронять надёжность бакса!» — пишет Николай К.
Некоторые комментаторы не верят, что Российская Федерация окончательно откажется от использования доллара в своих операциях. Люди считают, что наша страна до сих пор очень зависима от Соединённых Штатов и американская валюта нужна в качестве связующего звена с Вашингтоном.
«Да не смешите вы мои тапки! Отказ от доллара? Вы ещё про обещания о светлом будущем вспомните», — пишет Мэнсон М.
Часть людей отметили, что доллар стал небезопасной валютой, которая не подкреплена ничем, кроме как военным потенциалом Соединённых Штатов.
«Опасная валюта. Её столько напечатали, что в реале на доллар мало что купишь. Единственное, что его удерживает от обвала, так это военная машина США», — считает Сергей К.
Ряд пользователей считают, что в итоге большинство стран выйдет из-под контроля Америки. Государства будут рассчитываться в национальных валютах, чтобы не попасть под ограничения со стороны США.
«Дело не в инфляции и пузырях на фондовых рынках, огромном долге, очень сильной закредитованности. ЕС, Россия и Китай уже имеют свои платежные системы, и Европа использовала её, покупая нефть у Ирана. Сейчас газ Европа будет оплачивать в евро, и она на это идёт с большим удовольствием. Монополия доллара уходит, но это не значит, что он не будет резервной валютой, как сейчас юань. Но количество стран, уходящих от оплаты в долларах, растёт, не все получают удовольствие от того, что любую операцию финансовую могут заблокировать», — отметила Людмила М.
Нашлись и те, кто убеждён, что Соединённым Штатам в действительности не о чем переживать, потому что никаких радикальных изменений в международных расчётах не произойдёт.
«Что вы за бред несете? Какие расчеты? Россия просто выкинула доллар из обеспечительной корзины (ФНБ). Никто не собирается убирать его из расчетов в товарно-денежных отношениях», — заявил Krolik R.
Напомним, 22 июня глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что США не боятся того, что Китай и Россия откажутся от доллара.