«Это не Украина от Сомали отличается, а Сомали от нее — и в лучшую сторону»
На Украине отказались от права на русский язык, на величественную историю Советского Союза, и это «не нарративы президента Российской Федерации Владимира Путина», мы добровольно от этого отказались. Об этом 22 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.
«Это не нарративы Путина. Если мы сами отказались от права на русский язык, мы сами отказались от величественной истории, которая у нас была в Советском Союзе, то это Путин виноват или те, кто отказался от этого добровольно? Почему вы это отдали? Почему вы не написали эту историю с уважением, с основой?» — спросил он.
Рассуждая об истории Украины, эксперт также сравнил бывшую УССР, которая вышла в 1991 году из состава СССР, с «домиком, который упал с неба» и из-под которого в итоге был вынесен фундамент, а вместо него туда были установлены «спички».
"Оказывается, вы взяли, выкопали под этим домиком, который вам упал с неба в 1991 году, яму и вынесли оттуда фундамент и начали туда подпирать какие-то спички, а потом удивляетесь, чего сносит его каждый раз, когда дождь идет», — отметил Чаплыга.
Рассуждения политолога оценили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира с участием эксперта в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что Чаплыга прав в своем утверждении. По мнению некоторых комментирующих, украинская история искусственно переписывалась, чтобы воспитать из народа Украины людей, не «помнящих родства».
«Ну да, если символ Украины Т. Г. Шевченко, который всегда ныл о своей судьбе. Символично и в реальности так будут жить и остальные поколения», — написал Vlad N.
«Наша самостийная власть и майдан превратили самую богатую республику СССР в нищеброда!» — добавил Боб Стар.
«Не хочу никого обижать, но какие могут быть перемоги (победы. — О. П.) у украинцев,
«Так и есть. Украина всячески старается отречься от общей истории, а потом ноет, что, мол, историю у них украли. Историю нельзя украсть. Вы же сами отказываетесь от нее, по ходу выдумывая новую историю, склеенную на коленке», — пишет R Crouwl.
«Зато теперь у нас есть «величественная» история галичанских нациков, которые до сих пор не могут переварить, что они не часть аристократической авство-венгерской империи, где когда-то, больше ста лет назад, нашли свою нишу мойки аристократических унитазов», — написал Владислав С.
«Историю вам такую писали враги Российской империи, потом [враги] СССР, чтобы стали вы иванами, не помнящими родства, и по одному щелчку были готовы отдать жизнь за интересы хозяев…» — добавила Галина.
«Это не мы от Сомали отличаемся, а Сомали от нас отличается — уже в лучшую сторону», — добавил Валерий К.
«И СССР подарил вам территории», — пишет BotanPo Channel.
«Принять свою историю, как и признавать свои ошибки, — прерогатива сильных, но у нас в основном хитро*опые!» — отреагировал Vladimir G.
«Историю не сразу переписывают, сперва ее предают. Ну, а уже после напишут другую, в виде тризуба из арбузов и битв за борщ. Позорники!» — пишет Alex G.
«Украине сложно строить историю на победах. Ведь главная украинская идея — это откол от Русского мира. Всё, что почитается в Русском мире, в украинском должно быть попрано», — добавил vvbkmr.
«Время в составе СССР было лучшим в истории Украины. Но Украина предала и продала свою историю, причем даром», — отметил Леня З.
«Да уж. От статуса народа-победителя отреклись и пристали к лагерю побежденных. По всему видно, не от большого ума. Но вот то, что память дедов предали, через кровь родную переступили — это непростительно. История такого не прощает. У нас в России, 90-е были периодом жестокой расплаты за предательство предков. Слава Богу, они прошли. Украину же история 90-х так ничему и не научила — платят до сих пор», — написала Римма Г.
«Ну мы ни от чего не отказывались, не надо обобщать. Отказалась наша власть, и куда наша власть ведет нашу страну, это еще посмотреть надо будет», — подытожил Владимир S.
Читайте также: «Фашистский прихвостень склоняет голову? — не верю. Это лицемерное блеяние»
Напомним, 22 июня в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского назвали Великую Отечественную войну «наиболее кровавым периодом Второй мировой войны».