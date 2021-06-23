На Украине отказались от права на русский язык, на величественную историю Советского Союза, и это «не нарративы президента Российской Федерации Владимира Путина», мы добровольно от этого отказались. Об этом 22 июня в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Это не нарративы Путина. Если мы сами отказались от права на русский язык, мы сами отказались от величественной истории, которая у нас была в Советском Союзе, то это Путин виноват или те, кто отказался от этого добровольно? Почему вы это отдали? Почему вы не написали эту историю с уважением, с основой?» — спросил он.

Рассуждая об истории Украины, эксперт также сравнил бывшую УССР, которая вышла в 1991 году из состава СССР, с «домиком, который упал с неба» и из-под которого в итоге был вынесен фундамент, а вместо него туда были установлены «спички».

"Оказывается, вы взяли, выкопали под этим домиком, который вам упал с неба в 1991 году, яму и вынесли оттуда фундамент и начали туда подпирать какие-то спички, а потом удивляетесь, чего сносит его каждый раз, когда дождь идет», — отметил Чаплыга.

Рассуждения политолога оценили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира с участием эксперта в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что Чаплыга прав в своем утверждении. По мнению некоторых комментирующих, украинская история искусственно переписывалась, чтобы воспитать из народа Украины людей, не «помнящих родства».

«Ну да, если символ Украины Т. Г. Шевченко, который всегда ныл о своей судьбе. Символично и в реальности так будут жить и остальные поколения», — написал Vlad N.

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«Наша самостийная власть и майдан превратили самую богатую республику СССР в нищеброда!» — добавил Боб Стар.

«Не хочу никого обижать, но какие могут быть перемоги (победы. — О. П.) у украинцев, т. е. селян, которые пахали на польски полях и которых начали создавать из русин и малороссов лет 150 назад? Запорожские казаки никакого отношения к украинцам не имели, и если бы их так кто-то назвал — завалили бы того сразу. А сейчас всякие клоуны с образованием, сеятель рапса, сборщик кизяков постоянно наряжаются в них. Нет у вас перемог, именно как у украинцев, потому что искусственно созданная нация и такая лживая, выдуманная и история», — отметил Matvey Matveyevich.

«Так и есть. Украина всячески старается отречься от общей истории, а потом ноет, что, мол, историю у них украли. Историю нельзя украсть. Вы же сами отказываетесь от нее, по ходу выдумывая новую историю, склеенную на коленке», — пишет R Crouwl.

«Зато теперь у нас есть «величественная» история галичанских нациков, которые до сих пор не могут переварить, что они не часть аристократической авство-венгерской империи, где когда-то, больше ста лет назад, нашли свою нишу мойки аристократических унитазов», — написал Владислав С.

Украинские националисты

«Историю вам такую писали враги Российской империи, потом [враги] СССР, чтобы стали вы иванами, не помнящими родства, и по одному щелчку были готовы отдать жизнь за интересы хозяев…» — добавила Галина.

«Это не мы от Сомали отличаемся, а Сомали от нас отличается — уже в лучшую сторону», — добавил Валерий К.

«И СССР подарил вам территории», — пишет BotanPo Channel.

«Принять свою историю, как и признавать свои ошибки, — прерогатива сильных, но у нас в основном хитро*опые!» — отреагировал Vladimir G.

«Историю не сразу переписывают, сперва ее предают. Ну, а уже после напишут другую, в виде тризуба из арбузов и битв за борщ. Позорники!» — пишет Alex G.

«Украине сложно строить историю на победах. Ведь главная украинская идея — это откол от Русского мира. Всё, что почитается в Русском мире, в украинском должно быть попрано», — добавил vvbkmr.

«Время в составе СССР было лучшим в истории Украины. Но Украина предала и продала свою историю, причем даром», — отметил Леня З.

(сс) Adam Jones Могила неизвестного солдата в Киеве

«Да уж. От статуса народа-победителя отреклись и пристали к лагерю побежденных. По всему видно, не от большого ума. Но вот то, что память дедов предали, через кровь родную переступили — это непростительно. История такого не прощает. У нас в России, 90-е были периодом жестокой расплаты за предательство предков. Слава Богу, они прошли. Украину же история 90-х так ничему и не научила — платят до сих пор», — написала Римма Г.

«Ну мы ни от чего не отказывались, не надо обобщать. Отказалась наша власть, и куда наша власть ведет нашу страну, это еще посмотреть надо будет», — подытожил Владимир S.

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Напомним, 22 июня в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского назвали Великую Отечественную войну «наиболее кровавым периодом Второй мировой войны».