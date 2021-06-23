В своём видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности Владимир Путин, в принципе, не сказал ничего нового: он ещё раз подчеркнул важность принципа равноправия в международных делах, неприятие диктата, роль ООН, наличие нарастающей военной угрозы России со стороны Запада. Всё вроде бы правильно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

Мне думается, однако, что для современных обстоятельств это выступление нашего президента прозвучало слишком мягко. Ну что значит «турбулентность геополитических процессов возрастает»? Это не «турбулентность», а возрастание угрозы войны — во всяком случае, для нашей страны и Китая! Да и международное право не подвергается «эрозии» — оно просто американцами и их ближайшими союзниками попирается. Независимость Косово признали, а независимое решение жителей Крыма — нет. Это что— «эрозия»? Эрозия — это разрушение вследствие естественных причин; здесь же мы имеем причины чисто рукотворные, это результат именно того, о чём сказал сам президент: «использования силы для продавливания своих интересов».

Далее. Когда мы говорим, что со стороны НАТО имеет место стремление «укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других», мы ведь делаем явный реверанс в его адрес! Кто, интересно, его безопасности угрожает? Никто не угрожает! Во всяком случае, Россия точно не угрожает. А вот желанию этого агрессивного блока распоряжаться в Европе и мире по своему усмотрению — да, Россия и Китай угрожают. Но это же не вопрос безопасности, это вопрос сдерживания экспансии (типа той, что блок НАТО осуществил на Украине в 2014 году)!

Mil.gov.ua На учениях Sea Breeze 2018

Давно устарели, на мой взгляд, употребляемые нашими мидовцами и в данном случае также президентом обороты типа «готовы участвовать», «рассчитываем, что здравый смысл возобладает» и тому подобное. Если вслед за президентом говорить о разрешении региональных и глобальных проблем, то Россия уже в нём участвует. Или же сама, насколько позволяют обстоятельства, их разрешает — по крайней мере, находит для них промежуточные решения, как в случае с Нагорным Карабахом.

Что же до США и Европейского союза, то они в большинстве случаев созидательной международной работе сегодня мешают, ставят для неё серьёзные препятствия. И уж точно не говорят о своей готовности вести её на основе принципа равноправия. Вот и нам надо поменьше такую нашу готовность выпячивать. Она есть, она проявляется в сотрудничестве России с Китаем, Индией, другими станами Азии, она проявляется в нашей политике в Африке и Латинской Америке. Вот и будем стоять на том, что мы международные проблемы уже решаем, а не «готовы способствовать» (чему, кстати говоря, способствовать — решению или именно чьему-то решению?). И пусть тот, кто хочет, присоединяется к нам и нашим выше перечисленным партнёрам.

Теперь о том, что Москва «никогда не диктует свою волю другим странам». Может быть, кому-то нам и надо было бы правильные вещи и созидательные решения продиктовать? Надо было бы, точно! Особенно если равноправного сотрудничества не получается. Но — сил пока не хватает. Поэтому НАТО и отказывается «предметно рассматривать предложения Москвы». Поэтому инфраструктура этого агрессивного военного блока наращивается у наших границ. А хорошо бы, чтобы наша инфраструктура наращивалась на Кубе, в Венесуэле или Никарагуа — без этого ведь мы американский экспансионизм не остановим!

Mil.ru Военные представители России и Венесуэлы

В заключение отмечу сделанное Владимиром Путиным заявление об «ответственности, которую Россия несёт за безопасность и процветание соседних стран». Это, в принципе, правильное заявление, но опять-таки прозвучало оно недостаточно веско. Кто такие «соседние страны»? Финляндия? Польша? Турция? Иран? Монголия? Китай? Япония? Нет, конечно! Это страны, образовавшиеся в результате раздела СССР. И именно в силу того, что существовал Советский Союз, Россию с этими странами и народы нашей страны с их народами соединяют те самые «неразрывные исторические, культурные, человеческие связи», о которых сказал президент.

Добавлю, что это ещё и связи, в основе которых лежит принцип равноправия, сформировавшийся именно в советскую эпоху. Этот принцип, естественно, наша страна готова соблюдать, но только в одном случае: если с территории этих стран для нас не будут исходить никакие угрозы.