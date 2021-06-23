Куба ждёт российских ракет?
По инициативе кубинской стороны 22 июня 2021 года состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Следует отметить, что в данной телефонной беседе был очень важный момент. Владимир Путин поделился с президентом Кубы впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве. Стороны условились о продолжении контактов.
Недавно президент России уже упоминал Кубу, в своём интервью от 9 июня 2021 года телеканалу «Россия». Ключевой темой данной беседы стал тезис Владимира Путина о том, что «расширение НАТО на восток и приближение его инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России».
Президент России проиллюстрировал сложившуюся ситуацию на примере Польши и Румынии, ставших членами НАТО. Соединённые Штаты без труда договорились о развёртывании своих систем ПРО в этих странах. При этом «пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причём за очень короткое время — 15 минут подлётное время до Москвы».
Затем Владимир Путин в качестве примера привёл Украину: «Представим себе, что Украина станет членом НАТО, то подлётное время, скажем, от Харькова или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7−10 минут. Это для нас красная линия или нет?»
Далее президент России нарисовал гипотетическую картину, если наша страна станет действовать таким же образом, как США: «Если взять то, что являлось бы опасным и неприемлемым для Штатов — размещение наших ракет на Кубе. Подлётное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона — в 15 минут. Это для США красная линия или нет? А для нас? Но кто-то вообще должен об этом подумать? Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается».
Таким образом, интервью Владимира Путина телеканалу «Россия» от 9 июня 2021 года фактически является предупреждением, что, в случае вступления Украины в НАТО, российские ракеты могут быть вновь развёрнуты на Кубе. Очевидно, что мир в данном случае окажется в ситуации Карибского кризиса — 2.
Тот факт, что в телефонном разговоре между президентами России и Кубы присутствовала тема российско-американской встречи на высшем уровне 16 июня 2021 года, не случаен. Единственным документом по итогам саммита в Женеве стало «Совместное заявление президентов России и США по стратегической стабильности».
В данном заявлении лидеры двух стран подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, а также договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, чтобы заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.
Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам преследует очевидную цель — лишить нашу страну способности нанести ответно-встречный удар в случае агрессии США и их союзников. Такая потенциальная возможность будет означать нарушение ядерного паритета между Россией и США и повышает риск ядерной войны.
Дело в том, что способность к ответному удару создаёт стратегический баланс между ядерными державами, и угроза неизбежного возмездия сводит вероятность ядерной агрессии к минимуму. А в случае дальнейшего расширения НАТО за счёт Украины шансы России на ответно-встречный ядерный удар по агрессору в лице США значительно уменьшаются.
В данной гипотетической ситуации Россия должна будет действовать. Поэтому вариант с развёртыванием российских ракет на Кубе не кажется таким фантастическим, а вполне приемлемым и эффективным. Как сказал Владимир Путин: «Подлётное время до центрального региона промышленного США, до Вашингтона — в 15 минут».
Расстояние по прямой от Гаваны до Вашингтона составляет 2198 км. Для сравнения: расстояние по прямой от Москвы до Вашингтона — 8354 км. Разница почти в четыре раза. Таким образом, подлётное время российских ракет может быть сокращено в несколько раз.
Конечно же, кубинский вариант развёртывания будет недешёвым. В частности, чтобы развернуть российские ударные ракетные комплексы на Кубе, потребуется предварительно обеспечить защиту их позиций через эшелонированную систему ПВО и ПРО.
Кроме того, необходимо обеспечение безопасности и со стороны моря. И в данном случае без береговых ракетных противокорабельных комплексов не обойтись.
С другой стороны, вопрос стоимости данного развёртывания и других издержек будет, конечно же, не на первом и не на втором месте, т.к. на кону окажется ключевой вопрос военной безопасности Российского государства — способность поддерживать ядерный паритет с США.