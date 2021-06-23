Боль от поражения российской футбольной команды на чемпионате Европы — 2020 не утихла даже после того, как полузащитник сборной России Роман Зобнин принёс извинения болельщикам. Особенно обидно было тем из них, кто так же, как Зобнин, является уроженцем Иркутской области. В сети опубликованы тысячи комментариев. Спортсмену советуют выйти на уборку в родном городе или даже перечислить свой гонорар медикам скорой помощи. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные высказывания, опубликованные на сайте irk.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат

«Теперь самый известный уроженец Иркутска вогнал страну в сплин», — сокрушается Антон.

«Смотреть надо, куда отдаёшь передачу. Тогда и извиняться не надо будет», — сожалеет N.

«Когда не умеешь играть в футбол — иди подметай улицы родного города, хоть так от тебя, Роман, будет польза», — предложил другой участник дискуссии.

«Ну, на фоне всей сборной, играющей «через зад», ошибка Зобнина — само собой разумеющийся факт. У команды, позорно победившей финнов, шансов было — ноль», — высказал своё мнение И.

Алексей Колчин ИА REGNUM Роман Зобнин

«Извинился, получил несколько лямов и погнал отдыхать до следующего евро, все норм, мы понимаем, как вам тяжело», — иронизирует N.

«Им надо за матч с финнами извиняться. Всей командой. С Данией, и так, ничего не светило. Зобниным больше, Зобниным меньше…» — считает Игорь.

«На колени и землю ешьте!» — фантазирует читатель под псевдонимом «Железная Длань».

«Или бананы…» — продолжает Олег Летов.

«Откуда вас только набрали? В огромной стране не нашли футболистов, которые будут играть не ради денег, а ради самого спорта», — сокрушается Татьяна Иванова.

Больше всего одобрений вызвал комментарий-обращение к самому спортивному антигерою:

«Какой-то новый извинятельный тренд попёр. Ты гонорар свой, «потом и кровью выстраданный», в иркутскую скорую помощь переведи и кубок хоть чего-нибудь в страну с командой привези, а не болтавней бесполезной занимайся. Потому как от этих слов никому и никак» (его написал читатель, подписавшийся псевдонимом «Глазковец» — прим. С. Ш.).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился поражением россиян со счётом 1: 4.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты расстраиваются из-за пропущенного гола

После поражения полузащитник сборной России Роман Зобнин попросил прощения у болельщиков, заявив: «Я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком матче».

Напомним, несмотря на проигрыш, российской футбольгой команде полагается 10,75 млн евро: из них 9,25 млн евро — по умолчанию (просто за участие), а еще 1,5 млн евро — за победу России над финнами.

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