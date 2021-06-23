«На колени и землю ешьте!»: иркутянам не нужны извинения футболиста Зобнина
Боль от поражения российской футбольной команды на чемпионате Европы — 2020 не утихла даже после того, как полузащитник сборной России Роман Зобнин принёс извинения болельщикам. Особенно обидно было тем из них, кто так же, как Зобнин, является уроженцем Иркутской области. В сети опубликованы тысячи комментариев. Спортсмену советуют выйти на уборку в родном городе или даже перечислить свой гонорар медикам скорой помощи. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные высказывания, опубликованные на сайте irk.ru.
«Теперь самый известный уроженец Иркутска вогнал страну в сплин», — сокрушается Антон.
«Смотреть надо, куда отдаёшь передачу. Тогда и извиняться не надо будет», — сожалеет N.
«Когда не умеешь играть в футбол — иди подметай улицы родного города, хоть так от тебя, Роман, будет польза», — предложил другой участник дискуссии.
«Ну, на фоне всей сборной, играющей «через зад», ошибка Зобнина — само собой разумеющийся факт. У команды, позорно победившей финнов, шансов было — ноль», — высказал своё мнение И.
«Извинился, получил несколько лямов и погнал отдыхать до следующего евро, все норм, мы понимаем, как вам тяжело», — иронизирует N.
«Им надо за матч с финнами извиняться. Всей командой. С Данией, и так, ничего не светило. Зобниным больше, Зобниным меньше…» — считает Игорь.
«На колени и землю ешьте!» — фантазирует читатель под псевдонимом «Железная Длань».
«Или бананы…» — продолжает Олег Летов.
«Откуда вас только набрали? В огромной стране не нашли футболистов, которые будут играть не ради денег, а ради самого спорта», — сокрушается Татьяна Иванова.
Больше всего одобрений вызвал комментарий-обращение к самому спортивному антигерою:
«Какой-то новый извинятельный тренд попёр. Ты гонорар свой, «потом и кровью выстраданный», в иркутскую скорую помощь переведи и кубок хоть чего-нибудь в страну с командой привези, а не болтавней бесполезной занимайся. Потому как от этих слов никому и никак» (его написал читатель, подписавшийся псевдонимом «Глазковец» — прим. С. Ш.).
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился поражением россиян со счётом 1: 4.
После поражения полузащитник сборной России Роман Зобнин попросил прощения у болельщиков, заявив: «Я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком матче».
Напомним, несмотря на проигрыш, российской футбольгой команде полагается 10,75 млн евро: из них 9,25 млн евро — по умолчанию (просто за участие), а еще 1,5 млн евро — за победу России над финнами.
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