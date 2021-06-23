Своими впечатлениями от прививки от коронавируса поделился 22 июня на своей странице во «ВКонтакте» политолог, декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Эксперт подчеркивает, что ему «надоело слушать и читать бред антипрививичников»; хотя у него уже были антитела, он привился «Спутником». Было не больно, «основные параметры: температура, тангаж и рысканье — в норме».

Подписчики страницы известного аналитика в многочисленных комментариях высказали свое отношение к вакцинации, разделившись на здоровых скептиков, принципиальных антипрививочников, привитых рационалистов и людей с гражданской позицией повышенной активности.

«Можно про «бред антипрививочников» подробнее? Есть подозрение, что бредят как прививочникии, так и антипрививочники!» — просит И. Р.

«Чем отличаются антитела переболевшего от антител привитого? А привитые болеют, просто в лёгкой форме? И в это время они не заразны? А если нет разницы, какого… людей гонят принудительно прививаться по щелчку пальцев чиновников, с угрозой потери работы? Если это отличная вакцина, зачем ревакцинация каждые полгода?» — задается вопросами А.К.

Вакцина «Спутник V»

«Они ставят вакцину и боятся, что им это не поможет. Вот такая биполярка. Вакцину поставил, но непривитых боюсь. Вопрос: или вакцина фуфло, и они об этом догадываются, но в толпе безопаснее, или с мозгом что-то не то? А законопроект о компенсациях в случае осложнений после вакцинации завернули налету, даже рассматривать не стали! Это о чем говорит? По идее, если все работает, как заявлено производителем, то им — уколотым — бояться нечего! Но, судя по уровню агрессии, страх есть, настоящий, животный!» — пишет Л. Т.

«Сдохни от ковида сама, но не надо этот бред проповедовать другим. Во все мире вакцинируются и добровольно, и принудительно. Но это тебя не впечатляет. Да передохните вы все. Не вакцинируйтесь, мир без вас чище станет», — свирепствует А. О.

«Выбор должен быть у людей, привиться или нет. Люди должны быть свободными в таком мизерном деле», — уверена Т. Г.

«Муж переболел. 60%. И антитела выработались. Время вышло — и «индийца» привезли в страну. И еще кого привезут — неизвестно», — сетует М. Г.

«Я не противница прививки, но у меня тромбоэмболия легочных артерий, пришла к терапевту посоветоваться, она послала меня за советом к пульмонологу, а к пульмонологу запись только в сентябре, может, запишут на октябрь или ноябрь, как повезет, это в Питере, так что не надо всех под одну гребенку, у многих мед показатели против прививок, а не сами граждане», — рассказывает свою историю П. М., объясняя, что к платным врачам более обращаться не хочет, так как не доверяет им.

«Сколько можно людей уговаривать??? Люди в Европе спят и видят — вакцинироваться! А наши ходят гоголем! Чем больше упрашивали, тем больше кривлялись!!!» — негодует Я. М.

«Всем вакцинироваться и перестать думать! Манеру взяли собственное мнение иметь!» — иронизирует С. Н.

«Я три дня к мужу приставала с градусником и каждым покашливанием. Днем и ночью. И ничего! Даже обидно», — делится М. Г. семейной историей прививки.

«Не приезжайте в Москву всем бывшим Советским Союзом. Заполонили уже всё. От этого и столько заболевших. Уезжайте в свои города и деревни, в Москве свободно будет», — предлагает Г. И. решение вопроса распространяемости коронавируса в столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро

«С завтрашнего дня в Московской области будет проводиться принудительная вакцинация населения на садово-огородных участках, с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как только дачник или дачница будут нагибаться на грядке, естественным образом обращая ягодичную мышцу к небу, летательный аппарат будет выпускать дротик в ягодицы, заряженный новейшей вакцинной Zh-oppa-2021. Гражданам рекомендуется заранее намазать ягодицы кремом для обеспечения более глубокого проникновения вакцины. Информация о применении сковородок, засунутых в штаны, в качестве средства уклонения от вакцинации, распространяемая ковид-диссидентами, является ложной и будет расцениваться как сопротивление законным требованиям властей», — смеется Ц. А.

«Нет в России никаких антипрививочников — каждую вакцинацию прививается от 50 процентов страны. И если сейчас это не так — нужно искать другие причины», — убежден Е. П., которому, правда, поспешили ответить, что единственная причина — маразм.