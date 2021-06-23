22 июня — День памяти и скорби, 80-я, юбилейная годовщина начала Великой Отечественной войны, самой страшной в истории нашей страны, обошедшейся нашему народу почти в 27 млн жизней погибших на фронте, умерших от ран в госпиталях, от голода в тылу, замученных в концлагерях и на каторжной работе в Германии. Еще раз: юбилейная годовщина. Этот день — символический, символическими являются и меры, которые в этот день принимаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

Мэр Собянин именно этот день кощунственно, без преувеличения, выбрал для обнародования очередного «пакета» драконовских мер против сограждан, направленных не на их сплочение, а на их разделение на касты «привитых» и «диссидентов», с явной целью поражения в правах последних. Рестораны, запрет на посещение которых новоиспеченными «неграми» (в нашей стране нет «толерантного» запрета на этот термин) — лишь «пристрелочный» шаг. Главное мэру Собянину — разделить, загнав не подчиняющихся его беспринципному давлению «за Можай». В этом ему помогли новоявленные «полицаи» из рестораторской… рестораторского сообщества, услужливо принявшие страусиную позу, выставив на всеобщее обозрение (и пользование) определенную часть тела (И. А. Крылов: «лишь были бы желуди — ведь я от них жирею»). Еще раз, рестораны — ерунда, 90% российских граждан, покупающих за 90 рублей морковку, а за 100 — свеклу, дорогу в них давно забыли. Грядут следующие этапы, и их осталось уже немного. Логический ряд с каждым шагом все более вероятных последующих событий известен и хорошо понимается всеми, кто в теме («бандерлоги, подойдите на один шаг… ближе… еще ближе»).

Дарья Антонова ИА REGNUM В ресторане. Москва

И зря недалекие «эксперты» куражатся над тем, что рядовые рестораторы на указы мэра-де «положат», умножив и без того нехилую коррупционную составляющую чиновной деятельности. Будет продолжение. Дальше без QR-штампов на лбу перестанут пускать — опять-таки, шаг за шагом («ближе… еще ближе…») везде. Включая магазины и общественный транспорт. Затем — запретят выход из дома. И т. д. Все типа — «чтобы вакцинировались». И добившись повальной вакцинации, начнут ее повторять. Уже заикаются о «ревакцинации». Какие изменения в организме запрограммированы этими дьявольскими экспериментами над населением? Достоверной информации нет; очень похоже, что исполнители ею не владеют, а заказчики держат в уме отнюдь не профилактику эпидемии, очень похоже, что рукотворной.

Какие напрашиваются параллели? Распад СССР, если кто не забыл или просто знает — был оформлен в начале декабря 1991 года. Аккурат в 50-ю годовщину героического контрнаступления Красной армии под Москвой. Не бывает в истории случайных совпадений — это был знак фашистского реванша, уже приходилось об этом упоминать. И как же в этом свете выглядит нынешнее юбилейное «совпадение»? Ясно ведь, что и оно опять не случайно. Не чем иным это выглядит, как повторением «Drang nach Osten», и очевидность этой исторической параллели чем дальше — тем яснее будет видна по мере наступления 80-летий других скорбных дат трагического 1941 года, которых впереди — немерено. Вряд ли мэр Собянин об этом задумывается; не факт, что его вообще посвятили в этот глобальный замысел. На концептуала кругом своих интересов он явно не похож. Ибо если публичные власти управляют законами, указами и постановлениями, то концептуальные — создают мизансцены, побуждая «публичников», как правило, втемную, на них реагировать. Ну и кто-то убедил, подсунув на подписание проект указа именно в эту дату, не в понедельник, что было бы логичнее, а во вторник, что нелогично совсем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

К мэру Собянину в этом смысле вопросов нет, он «равен самому себе», как писал, помнится, в 1911 году В. И. Ленин про «иудушку Троцкого». Вопросы появляются к Кремлю, который устами своей «говорящей головы», которая, как мимолетом упомянул как-то президентПутин, «гонит пургу», превознес решения московских властей до небес. Даже мало интересует, почему это произошло так быстро: двух часов не прошло между двумя новостями — с Тверской улицы и «из-за стены». Но очень сильно напрягает, что происходит это на фоне «духа Женевы», которая была у нас преподнесена чуть ли не триумфом. Но до встречи с американским президентом, однако, кремлевская реакция на мэрские «загогулины» никогда не была верноподданнической и оставляла пространство для определенных сомнений, а не злоупотребляет ли мэр Собянин доверием президента Путина? Насколько актуален этот вопрос сегодня — пожалуй, ключевая проблема современной внутренней политики. Особенно в контексте предстоящих выборов, по пути которых из предвыборной обоймы «партии власти» удивительным образом выпали оба главных соискателя первого номера в списке, которые возомнили себя «преемниками,» — экс-премьер и его нынешний сменщик.

Зачем нужна постоянно убыстряющаяся кампания вакцинного апартеида, грозящего перерасти — уже без шуток — в вакцинный геноцид? Была такая когорта британских «концептуалов». Первый — Чарльз Дарвин, потомственный поборник дарвинизма (идеи которого принадлежали еще его деду). Затем — Томас Мальтус, автор теории народонаселения, которая трансформировала дарвинизм в социал-дарвинизм. Третий — Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат самого Дарвина, который развернул социал-дарвинизм в сторону расовой сегрегации, став основоположником евгеники, на которой впоследствии была выстроена вся практика Третьего рейха, а результаты соответствующих опытов, осуществлявшихся в концлагерях коллективным д-ром Менгеле, после войны нашли «достойное» место в анналах западных спецслужб, ибо как иначе, если не в условиях войны, найти для этих опытов столько «неучтенного» человеческого материала? В этой «теплой» компании патентованных человеконенавистников было бы неправильно не упомянуть еще трех персонажей — деда и внука Хаксли — Томаса и Олдоса, а также во многом связавшего их между собой Герберта Уэллса, который заодно перевел их философствования в сферу планирования «большой политики». Достаточно вспомнить его «Открытый заговор», этот манифест глобального переустройства, впервые увидевший свет в 1928 году. Через четыре года в русле предложенных Уэллсом (а)социальных инноваций — от размена религии на науку и соединения ее с утопией в формуле прогресса до подмены Бога масонским «великим архитектором Вселенной» — появляется роман внука Хаксли «О дивный новый мир» с характерным сюжетом, привязанным к далекому XXVI веку. Официально он принадлежит жанру научной фантастики, на деле, в русле формулы Уэллса, это фантастика не столько научная, сколько проектная — смысловая, идеологическая и только потом политическая и организационная. Люди у Хаксли-младшего выводятся в пробирке, методом искусственного оплодотворения, причем, «под копирку», с одинаковыми свойствами, под определенные жизненные задачи. Круг этих задач определяется изначально запрограммированной принадлежностью к одной из пяти каст. Низшие касты проживают в резервациях. Спустя еще два с половиной года, в 1958 году, Олдос Хаксли, отметив, что темпы продвижения человечества к «дивному новому миру» превосходят его ожидания, выдает «на-гора» уже не утопию, а манифест «Возвращение к дивному новому миру». Главная его идея следующая:

Stringer, Edward Gooch Олдос Хаксли

Олдос Хаксли «Полностью организованное общество… отмена свободы выбора благодаря методичному навязыванию поведения, установленное рабство, которое принимается благодаря регулярным химическим инъекциям доз счастья. …Демократия изменит свою суть: старые и странные традиции (выборы, парламенты, верховные суды) останутся, но базисом будет ненасильственный тоталитаризм. О демократии и свободе будут постоянно говорить по телевидению и писать в прессе. Но это будут не более чем слова, пустые по смыслу и формальные по содержанию. В это время правящая олигархия и ее хорошо натренированные элитные подразделения солдат, полицейских, фабрикантов мыслей и манипуляторов сознания будут править миром по собственному усмотрению».

Ничего не напоминает, читатель? Долгое время «регулярные химические инъекции доз счастья» считались признаком подсадки новоиспеченных рабов на легкие наркотики. Современная российская действительность, развертывание которой на наших глазах ускоряется после женевской встречи, корректирует эту позицию в пользу прививочной кампании, и авангардом технического исполнения пророчеств Хаксли и стоящей за ним когорты англосаксонских «концептуалов» в этой кампании становятся мэр Собянин и прикрывающий его пресс-секретарь Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Да, а что вслед за перманентной, как революция Троцкого, «вакцинацией — ревакцинацией»? Конечная точка — все тот же законопроект о принудительной эвакуации. Представляется, что путь лежит от нынешней фазы сегрегации по принципу «привитости» к практике апартеида непривитых и далее — к их последующему геноциду. Через депортацию (виноват, эвакуацию) и интернирование в «места временного содержания» (виноват, «размещения»). Все, что происходит вокруг нас, включая прогрессирующее коронабесие и анемию исторической памяти, которая у нас выражается в задрапированном Мавзолее, — это ползучий реванш нацизма, который не ушел вместе с бонзами Третьего рейха, а залег на дно, по максимуму использовав все их наработки, и объединился с глобализмом, выработав общую повестку. Только советская традиция и символика, если угодно, советская метафизика, противопоставленная нацистской оккультной эзотерике, способна остановить этот процесс реинкарнации фашизма, уже в глобальном обличье и на вечные времена. Счет пошел уже не на годы, дай Бог, чтобы на месяцы; Рубиконом могут стать сентябрьские выборы, и кардинально поменять ситуацию способно только оглушительное фиаско ЕР. Наступает момент истины. Если его прошляпим — потом не спрашивайте, почему даже колокол уже не звонит; когда он надрывался — вы проспали.