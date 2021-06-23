



Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

«Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%» — заявление заммэра Москвы Анастасии Раковой т\к «Россия 24».

В столице по данным на 19 июня был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии — 9120 новых случаев заражений. В сутки прибавка больных уже перешагнула отметку в 6000. Более миллиона трехсот тысяч жителей мегаполиса переболели за время пандемии. Выздоровели 1 123 295 человек.

Локдаун вводить экономически губительно, говорят власти, но что-то делать надо, вот и решили указом мэра Собянина с 28 июня пускать в заведения общепита только привитых, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо с отрицательным ПЦР-тестом, который, как мы помним, действителен 72 часа.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ресторане. Москва

Представьте, что для того, чтобы съесть гамбургер за сто рублей, вам надо заплатить 1000 за анализ. Странно, не находите? Именно поэтому рестораторы волнуются, они считают, что кафе опустеют, владельцы их разорятся, словно локдаун всё же введен. Мне кажется, всё будет иначе: заработает черный рынок справок. Все их купят, а потому идея властей ничего не даст, кроме вреда. Лжепривитые будут ходить без масок, а коронавирус продолжит свою адову работу. Кстати, наши люди, как всегда, с юмором оценили ноу-хау мэрии — не заставили себя ждать фотожабы. Например, с бегущим за экипажем джентльменов несчастным, который просит господ отсыпать ему в шапку ризотто.

В Германии в момент роста пандемии запрещено было всё. Даже магазины не работали в обычном режиме. Но там порядок. Люди привыкли жить по правилам. Поэтому сейчас в смысле ковида всё нормализовалось, можно жить относительно спокойно. В Израиле почти всё население привито, маски долой. А с граждан требуют подписку, что они не поедут в Россию. Мы становимся изгоями. И заметьте, никто не рвется слать сюда помощь, как это делали мы, когда в ковидных корчах задыхалась Италия и Америка. Почему? Потому что никому нет дела до нас. Только санкции вводить мастера. Причем хором. А как помочь — желающих не видать.

Russian.news.cn Люди в масках. Франкфурт. Германия

Так было и во время Второй мировой. Открытия второго фронта Россия еле дождалась. Да и то только потому, что было очевидно — надо присоединяться к вероятному победителю. Хайп ловили всегда, просто слова этого не употребляли. Не хочу повторять заезженные фразы, но факт в том, что огромная территория нашей страны с полезными ископаемыми, лесами и водными просторами рек и озер — лакомый кусок, который каждому хочется куснуть. И чем меньше людей на этих гигантских просторах, тем проще это сделать. Так что пусть мрут, кому от этого хуже…

А насчет санкций, которые были введены из-за Крыма, хочу лишь отметить — 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, российские ученые дали возможность миру научно и единственно верно взглянуть на эту якобы проблему. Какая там аннексия территории? Как можно свой дом аннексировать? Тогда любой американец или эстонец с латышом аннексируют свои страны, города, деревни и хутора, ибо для определенного события аршин всегда должен быть один.

Max Dawncat Вид на Крым

Директор Института российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров на заседании президиума Академии наук 22 июня 2021 года представил книгу «Здесь кровью полит каждый дом». Она рассказывает об участниках освобождения Крыма от фашистов. По словам специалиста, это чисто документальный труд — рассказы участников боев.

«Это прекрасный новый источник, который позволяет нам понять войну», — слова Петрова.

Я бы добавила — не только войну. По такой книге, перевести которую стоило бы на иностранные языки, можно понять, что ни о какой аннексии Крыма речи не может идти. А потому мотивировка под санкции — туфта, просто один из способов расшатать ситуацию и снять пенки.

Кстати, на днях с удивлением для себя узнала, что голова, руки и ноги американской Статуи Свободы отлиты из российской меди, добытой в Нижнем Тагиле. Вы только вдумайтесь в это — американская «свобода» смотрит на мир глазами Нижнего Тагила.

Ronile Статуя Свободы

А почему? Потому что у тогдашнего президента США были металлургические предприятия в Сибири. Вот и ответ на все вопросы о санкциях. А заодно и об интересах и демократических ценностях, ножках Буша и печеньках Госдепа. А будут ли у нас в случае чего ножки Байдена? Не уверена…

Вывод из всего можно сделать лишь один — SOS нам не поможет, лучше и не пытаться. Надо справиться самим. Это мы, россияне, как учит история, делать умеем.