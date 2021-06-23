Бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего Великую Отечественную войну «наиболее кровавым периодом Второй мировой войны».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Я считаю, что это слова и позиция малодушного приспособленца, я другого сказать просто не могу. Желание нравиться западным партнерам, желание подыгрывать антигитлеровской коалиции, — Великобритании и США, принижая роль собственного народа, даже входящего в состав СССР, на мой взгляд, это малодушие, это предательство. Честно говоря, мне стыдно за подобную позицию», — заявил политик.

Мураев также добавил, что, в соответствии со словами Владимира Зеленского, люди, которые защищали свою Родину, являются пособниками гитлеровской коалиции.

«Мне стыдно за те слова, которые онсказал в Польше, что Советский Союз такой же оккупант, то есть, получается, все наши родители и деды, которые освободили мир от фашизма, такие же пособники гитлеровской коалиции. Стыдно», — отметил политик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер на лавочке

Заявление Евгения Мураева обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что им также стыдно за украинского президента, который по сути предал своего деда, который во время Великой Отечественной войны был награжден двумя орденами Красной Звезды. А также, по мнению комментирующих, Зеленский предал представителей еврейского народа, которые погибли от рук фашистов во время войны.

«Зеленский предал деда и всех остальных…» — написал Серго О.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Мне тоже стыдно за нашего президента. Такого позора до 2014 года ещё не было. Голосовали против Пети [Порошенко], а Вова и того переплюнул. Одно слово — позор», — пишет Елизавета М.

«Он вообще сплошной позор!.. Даже слышать лишний раз о нем противно», — отреагировала Елена К.

«Ничего не изменится, пока фашисты у власти», — отметил читатель под псевдонимом Мозговая турбулентность.

«История приносит такие «подарки», как Зеленский, — история их потом уносит в небытие», — добавил Анатолий О.

«Ветераны — участники боевых действий рассказывали, что когда фашистский сапог ступил на нашу землю, тогда и началась Великая Отечественная война. Люди защищали свою Родину не только от фашистской Германии, но от объединенной армии всей Европы. Забыть это нельзя. Мы — дети, внуки победителей — гордимся подвигом наших предков. Пусть примиряются друг с другом проигравшие, сидевшие в схронах, стрелявшие в спины солдатам Красной армии. Пытаются отмыться от позора и переписывают историю», — отметила Helen Ko.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ветераны наблюдают за парадом

«В Украине живет 40 миллионов человек, почему все молчат? У всех стёрли память? А может быть, совесть? Правительство и президент ведут себя так, как позволяет им вести себя народ. Народу, видимо, всё равно. Возмутятся у себя на кухне, напишут гневные комментарии в сети и считают этого достаточно. Печально, во что превратилась великая Украина», — отреагировал Егор Ш.

«Спасибо нашим дедам и прадедам, советским солдатам, победившим фашизм, концлагеря, черную нечисть. Великую Отечественную войну начали фашисты, а победил советский народ: украинцы, россияне, белорусы, грузины, казахи и все защитники Советского Союза. Вечно будем помнить и начало войны, и Великую Победу!» — пишет Елена Е.

«Теперь Зеленский ездит на могилу не к деду, а к… Бандере?» — поинтересовался Yuriy.

«А мне Зеленского жаль… 8 мая — день скорби и примирения, 22 июня — день скорби по погибшим, 9 мая — не в счёт! У него одна скорбь и печаль!» — добавил Kot Bayun.

«Ваш президент продал не только своего родного деда, воевавшего против фашизма, но и сотни тысяч евреев, замученных фашистами. Поэтому Зеленскому даже в Израиль дорога закрыта», — подытожила Ольга К.

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