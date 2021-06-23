В настоящее время мутантный штамм «Дельта» COVID-19 распространился в 92 странах и регионах по всему миру. Китай также столкнулся с ним. По мнению экспертов, «Дельта» имеет три характерные черты: 1) сила передачи увеличена вдвое по сравнению с предыдущими штаммами, 2) высокая вирусная нагрузка, 3) может быть иммунный побег, однако китайская вакцина по-прежнему обладает защитным действием, если верить словам китайских же экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали свое отношение к волне нового штамма, охватившей мир, а также к мерам защиты, предпринимаемым внутри страны, под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Индия сейчас похожа на вирусную чашку Петри. Я постоянно боюсь новостей оттуда. Я боюсь появления супервируса. Нельзя пренебрегать персональной защитой», — уверен один из пользователей.

NOAA ocean explorer Чашка Петри (вид сверху)

«Теперь проблема не в том, что Delta может сделать вакцины неэффективными… Проблема в том, что они все еще выращивают Delta plus», — заметил «Джентельмен».

"ДНК-вирусы с трудом мутируют и легко запоминаются клетками памяти иммунитета. Они легко распознаются при повторном вторжении и вовремя зачищаются. Новая корона — это РНК-вирус, который легко мутирует, и этот мутантный штамм может ускользнуть от человеческого иммунитета. В это время антитела, продуцируемые вакциной/инфекцией, могут не работать, и люди, как правило, становятся восприимчивыми к заражению. В ближайшие несколько лет люди могут быть вакцинированы против новой короны каждый год, как вакциной от сезонного гриппа. Эпидемия нового коронавируса, скорее всего, породит новые штаммы», — заявил «Детский доктор Чен».

Xinhuanet.com Медработник готовится к вакцинации против COVID-19. Мумбаи. Индия

Многие пользователи уверены, что индийским штаммом нового коронавируса все не ограничится и эпидемия будет перерождаться во все новые и новые варианты вируса. Кто-то уверен, что главным камнем преткновения в глобальной войне с вирусом является Индия, которая не может нормализовать ситуацию у себя и распространяет вирус на другие страны. Кто-то предложил радикальные меры — изолировать глобально Индию в надежде, что это даст результат.

«Скажу еще раз. Не нужно бездумно делать упор только на вакцинации. Сделали прививку, и все? Теперь, когда на улице никто не носит маску, все сделали прививку и никто ничего не боится больше? У меня нет слов. Мои родители также входят в число людей, которые целый день ходят на улице без маски. Так и вакцина не эффективна в таком случае на 100%. Это новый штамм. Люди, которым в Гуанчжоу и Шэньчжэне поставили такой диагноз, также прошли вакцинацию. После вакцинации носите маску и примите защитные меры», — заявил один из комментаторов.

Многие уверены, что индийским штаммом или штаммом «Дельта» все не ограничится, а люди продолжат заболевать все новыми и новыми невиданными штаммами, против которых старые вакцины будут бессильны.

Russian.news.cn Больные. Индия

«Если вирус будет мутировать снова и снова, в конце концов это сделает вакцину полностью неэффективной. В мире есть только одна страна, которая может нормально работать и жить в таких условиях — это Китай», — уверен «Просвещение».

В целом достаточное немалое число китайцев скептически относятся к вакцине как панацее от эпидемии. Есть те, кто считает, что грамотные средства профилактики и лечения болезни намного эффективнее против инфекции в ситуации постоянной мутации вируса, которая делает вакцинацию как минимум проблематичной с точки зрения обеспечения иммунитета.