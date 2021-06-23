Не успел оператор двух речных портов Татарии, старейшая судоходная компания «Татфлот» выйти из одного банкротного дела, как через три недели получил новый иск о несостоятельности. И снова претензии к судоходам появились у налоговой службы, и снова причиной стали огромные долги по налогам и сборам. ИА REGNUM выяснило подробности.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

18 июня 2021 года в арбитраж Татарии от налогового управления региона поступил банкротный иск, адресованный АО «Судоходная компания «Татфлот». Долги на этот раз превышали 315,3 млн рублей. Дело пока к производству не принято.

Интересно в этой истории то, что только 31 мая 2021 года, то есть за три недели до этого события, было прекращено производство по начатому в 2019 году схожему иску к «Татфлоту». При этом в прошлом деле объединению профсоюзов РТ «Региональная общественная организация «Профессиональный союз работников малого и среднего бизнеса РТ» было отказано во введении в отношении АО процедуры финансового оздоровления, а также обязании должника «исполнить обязанность и права работодателя в пользу работников Казанского речного порта, произвести расчет задолженности по заработной плате и иным выплатам, компенсации морального вреда, взыскании с должника профсоюзных взносов с оплатой процентов за пользование чужими денежными средствами». Помимо этого, свои финансовые претензии тогда отозвали министерство земельных и имущественных отношений региона (9,5 млн рублей) и ООО «Производственная компания «Бетонстрой». И что же мы видим? Ответчик снова накопил долги по налогам и сборам!

При этом именно налоговая служба год назад инициировала банкротное дело в отношении «Татфлота», который к тому моменту накопил перед бюджетами задолженность на сумму более 235 млн рублей, из которых по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, НДФЛ было более 34 млн рублей, а задолженность по обязательным платежам составила свыше 201 млн рублей. К окончанию дела долги приближались уже к 400 млн рублей.

TY-214 Главное здание Казанского речного вокзала

Прошлое банкротное производство было прекращено, так как некое ООО «Юлташ» заявило о намерении погасить все долги ответчика. Суд обязал ООО до 21 апреля 2021 года «произвести оплату обязательных платежей в размере 381 903 740,72 рубля». Что же за «Юлташ» появился в деле «Татфлота»?

В реестре кредиторов до этого фигурировало некое ООО «Юлташ», которое ранее в рамках процессуального правопреемства получило права от нижегородского ООО «Феррум».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Юлташ» было создано в мае 2018 года для автодорожного строительства. В реестре также имеется отметка от 18 мая 2021 года, что сведения об адресе компании «Юлташ» недостоверны. В июле 2020 года единственным владельцем общества стал Румиль Нагуманов, в августе также занявший пост директора общества. Ранее владельцем был Ильдар Галиев. Нагуманов в июне 2020 года также стал владельцем компании «Бетонстрой», чьи данные совпадают с данными еще одного кредитора «Татфлота».

Помимо банкротных и финансовых претензий, к судоходам есть иск и об истребовании у них теплохода. Претензии Антона Сураева из Тольятти от апреля 2021 года арбитраж Татарии пока оставил без движения. Сураев обратился в Чистопольский городской суд региона с иском об истребовании имущества (теплохода проекта №305 «Паллада») «из чужого незаконного владения АО «СК «Татфлот», но дело передали в арбитраж. Дата слушаний ещё не назначена.

(сс) Maxmaxmaximus Теплоход «Паллада» на Химкинском водохранилище

К «Татфлоту» многочисленные претензии были и у надзорных органов. К примеру, в марте 2021 года Татарская транспортная прокуратура через суд добилась штрафа для судоходов в размере 50 тыс. рублей. Проверка установила, что «теплоход «Москва-130» эксплуатируется с некомплектностью спасательных средств, а именно: отсутствуют 20 взрослых жилетов, 1 детский жилет». Речь шла о том теплоходе, который уже был фигурантом скандала. В 2017 году он проследовал по Волге в условиях шторма с превышением предельной загрузки в 1,5 раза, создавая угрозу риска для жизни и здоровья пассажиров. За это капитан в рамках уголовного дела был оштрафован еще в 2018 году.

Или вот. В октябре 2020 года Волжско-Камское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования подавало иск о взыскании вреда, причиненного Волге, в размере 46 939 858,8 рубля. Иск в феврале 2021 года ведомство отозвало. О причинах этого не сообщалось.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Баржа

Финансовые итоги работы «Татфлота» и владельцы

По данным ЕГРЮЛ, «Татфлот» был учрежден министерством земельных и имущественных отношений РТ в феврале 2004 года из одноимённого ГУП, которое появилось в результате преобразования Казанского речного порта.

Уставный капитал компании «Татфлот» — 30,544 млн рублей. Директор с июля 2020 года — Владимир Веденков.

Кому же принадлежит на сегодня фирма, обросшая долгами и скандалами? Акционерное общество «СК «Татфлот» в открытом режиме своих акционеров обнародовало в последний раз в марте 2017 года. Тогда доля в 99,96% была у ОАО «Татфлот», учредителем которого вместе с минземимуществом РТ числилось ООО «Итиль-транс». Последнее называли потенциальным инвестором СК «Татфлот».

В казанских СМИ много говорили о связях владельца компании-подрядчика по многомиллиардному контракту на строительство космодрома в Приамурье ПСО «Казань» Равиля Зиганшина с «Татфлотом», но документально это не подтверждалось. Между тем в 2015 году в совет директоров судоходной фирмы входил Тимур Зайнутдинов — зять Зиганшина.

President.tatarstan.ru Равиль Зиганшин и президент Татарии Рустам Минниханов

Еще одна косвенная связь прослеживается через вышеупомянутое ООО «Итиль-транс», которое принадлежит компании Револя Исмагилова. Последний имеет те же данные, что и представитель компании «Техводпром», принадлежащей всё тому же Зайнутдинову, засветившийся в делах семилетней давности.

Если говорить о финансовых итогах компании «Татфлот», то они не так плохи, как может показаться при наличии череды банкротных исков. За 2020 год выручка у АО составила 599,438 млн рублей против 689,793 млн рублей годом ранее при чистой прибыли 4,766 млн рублей и 113,103 млн рублей, соответственно.

С учётом, что в предыдущем банкротном деле «Татфлота» засветился десяток кредиторов, чьи требования так и не были рассмотрены, есть вероятность, что в этот раз наблюдением всё не ограничится.