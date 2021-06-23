Американская телевизионная премия «Эмми» постарается стать более инклюзивной за счет отказа от указания гендерной принадлежности во время вручения статуэток. Совет управляющих Телевизионной академии утвердил изменения в правилах, согласно которым в сертификате о номинации и на самих статуэтках будет написано «исполнитель», а не «актер» или «актриса», как это было ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Телевидение

Это отвечает требованиям некоторых звезд, потребовавших избавиться от гендерных указаний и местоимений.

«Теперь номинанты и победители в любой категории могут попросить, чтобы на их сертификате и статуэтке вместо слов «актер» или «актриса» было написано «исполнитель», — написала Телевизионная академия 22 июня в Deadline.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость.

«Забавно, что так называемая партия науки никак не хочет признать биологию. Существует только два пола и терминология это не изменит», — пишет MChristie.

«Итак, что если награду получит мужчина, который родился биологическим мужчиной, идентифицирует себя как мужчина и ни в коем случае не показывает, что хочет быть женщиной? Как можно быть более «инклюзивным», отказавшись вручить ему награду с надписью «Актер»? Разве вы не лишаете инклюзивности тех, кто не идентифицирует себя как часть команды «Алфавитного рагу»? Вы можете иметь в номинациях: «Актер, актриса и другие», — предлагает jsmith069.

Jbsa.mil Символ трансгендеров

«Может быть, «исполнителям» следует бойкотировать церемонию, пока Академия не прекратит психоз и не признает их актерами и актрисами», — предполагает tarheel63440.

«Голливуд устраивает церемонии награждения, чтобы чествовать самих себя, также как Конгресс имеет право принимать решения о повышении своих зарплат», — указывает Carson8500.

«Имеет ли это значение? Будь то «Эмми», «Грэмми» или «Оскар» — никто их не смотрит, какой бы пансексуальной они не сделали премию. Они сами перерезали себе горло, и им доставляет удовольствие наблюдать за тем, как из них течет зрительская кровь», — пишет rackpoint10.

«Может быть, на смену премии «Эмми» придет подпорка для дверей, у которой по крайней мере есть цель в жизни», — предполагает FrizzTop.

«Я удивлен, что они все еще вручают награды — разве это не ранит чувства других актеров, которые проиграли? Разве они не должны получить награду за участие?» — иронизирует supernatrulcat.

Черти пилят грешницу. 1914

«Я лучше посмотрю, как сохнет картина, чем это», — пишет Justwokeup2016.

«Надо переименовать так: «Награда для титулованных людей, которые выдают себя за кого-то другого, чтобы заработать на жизнь», — предлагает Maurice85085.

«Просто дайте каждому актеру по номеру. Нам не нужно знать ни их имя, ни то, кто они — мужчины или женщины. Честно говоря, и по их внешнему виду иногда трудно угадать», — отмечает dcg309.

«Меня терзают смутные сомнения, что София Лорен все-таки была в курсе, что она женщина. Я также уверен, что когда Анджелина Джоли и Антонио Бандерас играли в «Соблазне», то они знали, что играют мужчину и женщину», — пишет conservativesareright541.

Напомним, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила с законопроектом, который направлен на исключение из языка американских законопроектов слов, обозначающих половую принадлежность, на смену которым должны прийти гендерно нейтральные формулировки.

В случае принятия предложенного конгрессменом-демократом законопроекта из лексикона американских законодателей навсегда исчезнут такие слова, как «отец, мать, сын, дочь, жена, муж, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя, племянница, племянник, мачеха, отчим, пасынок, падчерица, теща, тесть» или любой другой семейный термин. Их место могут занять «родитель, родственник от одного родителя, ребенок, родитель ребенка и родитель супруга».