Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, относительно недавно занялся рисованием и уже сумел пробиться в арт-индустрию, продавая абстрактные картины за $500 тыс. Однако многие усомнились в его таланте и посчитали, что цены неоправданно завышены. Старший редактор The Federalist Крис Бедфорд назвал продажу картин «аферой», предупредив, что вырученные средства могут быть использованы в кампаниях президента Байдена.

Stonda Палитра с кистью

«Современное искусство — это довольно забавная афера и он (Хантер), похоже, неплохо разбирается в аферах >…< это хороший способ получить и переправить деньги, которые потенциально могут повлиять на семью президента. Мы читали интервью с различными кураторами произведений искусства, которые говорили, что только из-за его имени картина будет продаваться не за $50 тыс., а за полмиллиона долларов. Это означает, что влияние потенциально можно купить. Если вы получаете деньги из Саудовской Аравии или другие иностранные деньги и даете ему $1,1 млн или $1,5 млн, то эти деньги оказываются в карманах семьи Байденов, и могут помочь им добиться влияния», — указал Бедфорд.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News. Многие согласились, что Хантер будет отмывать деньги с помощью картин. Некоторые даже предположили, что работы «художника» приобретут фонд Сороса, BLM, а также покупатели из Китая и России.

«Только представьте, какой был бы шум, если бы это был один из детей Трампа», — пишет Thomasthree.

«Нет сомнений — люди покупают это искусство для политического влияния. И те, кто покупает это искусство, остаются при этом анонимными», — указывает bigguy720.

«Байдены — демократы старого времени. Кривые, как горная дорога. Они верят, что коррупция — это главное преимущество в их работе», — пишет FrankieR.

Ben Stanfield Джозеф и Хантер Байдены

«Искусство очень часто использовалось для отмывания денег. Вероятно, здесь происходит то же самое. Он просто нашел еще один способ собрать деньги в казну Байдена. Я не знаю, почему он беспокоится. Живопись может быть грязной работой, а его отец и так принадлежит многим странам», — считает Sniket.

«Надо отдать ему должное: эта схема гениальна. Как передать крупную сумму за взятку и не прогореть? Вы создаете «искусство» и «продаете» его. Гениально», — оценивает MagicalMangina.

«Очевидно лучше, чем благотворительность», — отвечает millhouseobama790.

«Это старая афера. Прочитайте про скандал с payola в 50-х годах. Диджей организовал со своей женой «художественную галерею». Ему никогда не платили за проигрывание пластинок», — указывает glsfbg.

«Помнит ли кто-нибудь спикера палаты представителей Техаса Джима Райта. Джим написал книгу (на самом деле почти пустую бумажную брошюру. Продал десятки тысяч. Афера была раскрыта, когда на складе, контролируемом профсоюзом, были обнаружены коробки с «книгами». Все они были куплены и оплачены, но так и не прочитаны. Снимать шкуру с кошек может быть очень выгодно!» — отмечает bilbo562.

«Ставлю, что это очередная афера Хантера Байдена. Художественный хлам продается анонимным покупателям и, вероятно, оплачивается биткоином или другой криптовалютой, которую невозможно отследить. Не забудьте про 10% для Большого Парня!» — подчеркивает KS4US.

U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

«Умора. Используется для покупки влияния. Кто заплатит $500 000 за картину человека, который никогда не обучался и не был признан великим художником? Афера. Афера. Афера. Торговля влиянием. Русские, китайцы и украинцы покупают его», — уверен MongolLikesCandy403.

«А также Джордж Сорос, BLM, лоббисты и т. д… Кто знает, ведь «покупатели» будут анонимными!!!» — отвечает SueMac0319784.

«Конечно, это может быть использовано для покупки политического влияния. Это также операция по отмыванию денег, которой руководит сын президента Соединенных Штатов. И это нормально — потому что он демократ», — пишет clothos.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФБР попал жесткий диск с личной информацией о Хантере Байдене. Часть этих сведений, которая касалась электронной переписки бизнесмена с украинской энергетической компанией Burisma Holdings, была опубликована изданием The New York.