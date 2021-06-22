Два игрока английской сборной по футболу Бен Чилуэлл и Мэйсон Маунт пропускают 22 июня матч Англия — Чехия на Евро-2020 после того, как был подтвержден их контакт с футболистом сборной Шотландии Билли Гилмором, у которого обнаружили COVID-19.

Вильнер В.С. Футбол. 1974

Гилмор, Маунт и Чилуэлл играют вместе в футбольном клубе «Челси». После игры Англия — Шотландия, прошедшей в пятницу, 18 июня, футболистов видели в близком контакте, который продолжался около 20 минут.

Тем не менее никто из шотландской сборной, кроме Гилмора, не находится на самоизоляции.

По рекомендации английской организации Public Health England (PHE), самоизоляция на 10 дней необходима тем, кто был в близком контакте с лицом, у которого обнаружили коронавирус. Шотландская сборная тренируется на базе футбольного клуба Мидлсбро на северо-востоке Англии, соответственно правила РНЕ на нее распространяются. Также тренер сборной Стив Кларк был замечен в контакте менее 1 м с футболистом в течение матча. Шотландская футбольная ассоциация заявила, что после консультации с РНЕ других контактов с Гилмором не было обнаружено.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал: «Я не хочу создавать лишнюю драму для Шотландии, но если вы находитесь вместе в раздевалке, чего тогда всё стоит?»

В РНЕ также заявили, что футболисты должны действовать по правилам, как и все остальные.

Ряд пользователей считает, что никого из шотландцев не отправили на самоизоляцию, потому что во время матча и после него на камеру не было зафиксировано ни одного контакта.

Шотландия — Англия, 1972 год. 119 325 зрителей

«Все потому, что Шотландия не признается, насколько близко они были с Билли, в то время как английские игроки попали на камеру», — написал @gempinkheart.

«УЕФА могут отрицать, что они были близко с ним, потому что никто не видел. Всё из-за камер», — считает @DrManagedLoad.

Некоторые комментаторы отметили, что причина самоизоляции английских футболистов во встрече вне матча.

«Гарет Саутгейт сказал вчера по телевизору, что это никак не связано с близостью на футбольном поле, следовательно на других игроков это не повлияло. Это трио в Лондоне встретилось?» — поинтересовался @mattie2twi.

«Они стояли в туннеле и болтали 20 минут, по всей видимости. Лучше некуда. Но что насчет раздевалок? Тренировочных лагерей? Почему Англия изолировала двух игроков, а Шотландия продолжает играть?» — спросил @p_farrar.

В комментариях отметили, что РНЕ просто хотят посмотреть футбол, поэтому и не сажают на карантин всю шотландскую сборную.

«Почему РНЕ не может просто выйти и сказать «мы не хотим портить футбол, поэтому и не паримся с правилами». По крайней мере это будет честно», — написал @JamesH1963.

Некоторые комментаторы писали, что Шотландия играет не по правилам или сама придумывает правила.

«Шотландская футбольная ассоциация не играет по правилам, не консультировалась с РНЕ и не признает близкий контакт других игроков несмотря на доказательства обратного, как мне кажется», — прокомментировал @Viornagirl.

«Никола Стерджен (первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии — прим. Д.С.) придумывает правила сам», — написал @TransportPast

«Английские правила для английских игроков», — отметил @rodgeptfc.

У многих пользователей возник вопрос: а как вообще Гилмор заразился коронавирусом?

«Может кто-нибудь выполнить свою работу и спросить, где он подцепил ковид, если он был в безопасном пузыре?» — поинтересовался @PoshOggers.

«Трудно не заметить. Это тот вопрос, на который я хочу услышать ответ, а господствующие СМИ его не задают», — добавил @Thatbean.

Многие комментаторы писали о том, что в команде есть тысячи мест для близкого контакта, наиболее часто называли автобус и раздевалки.

«Шотландские игроки все были в одной раздевалке, я бы сказал, что это достаточно близко», — написал @CCNoelDolan.

Дейнека А.А. Футбол. 1924

«Я хочу знать, насколько огромный у них автобус или у шотландцев по одному на каждого игрока? Еще, почему их тренер не самоизолируется? А их раздевалка должна быть размером с Альберт-холл», — отметил @CrackedRearView.

«Нахождение в одном автобусе более 15 минут означает, что все в этом автобусе должны изолироваться, несмотря ни на что, таковы правила», — прокомментировал @damianpadden.

Также в качестве причины назвали положение Англии и Шотландии в группе и турнирной таблице на Евро-2020, перед сегодняшними матчами разница между командами была в три очка.

«Мы прошли со всеми… думаю Шотландии нужны игроки, потому что они еще не прошли», — прокомментировал @AhmedAminqm.

«Потому что у Англии уже четыре очка, а у Шотландии только одно?» — предположил @johnmewjunior.

Напомним, Билли Гилмор и его коллеги по команде были тестированы в воскресенье, 20 июня, после чего был обнаружен положительный результат. Сборная Англии повторила тесты в понедельник, 21 июня, после ПЦР-тестирования, проведенного УЕФА 20 июня. Несмотря на отрицательные результаты, футбольная ассоциация решила посадить Чилуэлла и Маунта на самоизоляцию до 28 июня, остальные игроки сборной будут присутствовать на игре с Чехией 22 июня на стадионе Уэмбли.