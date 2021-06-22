Лучше бы Западная Украина оставалась в составе Польши и не была включена в состав УССР. Об этом 21 июня заявила бывший депутат украинского парламента Татьяна Черновол в эфире канала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В ходе эфира между Черновол и бывшим депутатом Рады Евгением Мураевым произошел спор, в ходе которого депутат заявила, что Украина должна требовать от России извинений «за геноцид» украинского народа.

«Мы здесь упоминали Германию, что она извиняется, мы должны тоже требовать извинения у России… Мало наций так серьезно подверглись геноциду, как это понесла Украина», — отметила Черновол.

На что Мураев ответил ей, что если перед Украиной извинится Россия, то потом придется просить прощения у Европы и отдать ей западноукраинские территории.

«Вот перед нами извинится Россия, мы ее простим, а потом мы попросим прощения у Европы и отдадим им Галичину, Волынь, Закарпатье, Буковину. Эти регионы у нас в результате Второй мировой войны и действий Советского Союза», — сказал политик.

На что Черновол ответила, что лучше бы Западная Украина оставалась в составе Польши и не объединялась с УССР.

«Да, это было поражение, в частности, сегодняшней Украины, что тогда, как вы говорите, свершилась историческая миссия, объединилась Украина. Да лучше бы она не объединялась! Лучше бы Западная Украина осталась в составе Польши!» — заявила бывший депутат.

Alex K Территория Гетманской Украины в 1649-1654

По мнению Черновол, если бы присоединения указанных территорий к УССР тогда не произошло, то они бы якобы присоединились бы в дальнейшем к современной Украине по принципу ФРГ и ГДР, и сегодня страна якобы была бы более независимой.

Заявление политика обсудили в сообществе издания Klymenko Time в YouTube. В социальной сети Facebook заявление политика обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие согласились со словами Черновол, что не стоило присоединять указанный регион к УССР. Некоторые также выразили сомнение в адекватности женщины.

«Галиция всегда была отсталая аграрная окраина Австро-Венгрии, Польши, УССР. Поэтому там холуйский менталитет, хуторская хитрость заменяет образование. А юго-восток лучше развит и в царской России, и в СССР, и сейчас. Вот разница между нами и галицаями», — написал Максим П.

«Она просто олицетворение сегодняшней Украины. Нужно ее на футбольной форме намалевать!» — пишет Александр З.

«Ну надо же! Неадекватные украинцы начали высказывать идеи, сходные с идеями адекватных? Ну что ж, забавно. Посмотрим, как будет реагировать власть? Так же жёстко, как и по отношению к адекватным? Но прогресс налицо. У нации появилась объединяющая мысль «зачем было объединяться?». С этой благой мыслью можно и разбежаться», — отметил читатель Amp.

«Вот за всё время единственно правильный ответ. Вуйки, на выход с вещами», — отреагировал Владимир В.

«Кто знает, а кем она была до 2014 года? Ещё интереснее до 1991? Все как миленькие в пионерские лагеря ездили, письма писали в другие республики СССР. Мне мальчик в Самарканд писал из Полтавы, — у нас был в школе клуб интернациональной дружбы. Было очень интересно, наша школа дружила с Полтавской школой», — отметил Фаркат Ф.

«А мне ее идея нравится! Не объединились бы с Галичиной, может получилась бы нормальная страна!» — добавил читатель под псевдонимом Улыбка.

«Лучше бы галичане остались бы в Польше. Поляки бы их в ежовых рукавицах бы держали. Да и нам бы было легче жить без этих национал-шовинистов», — отметила Любовь Г.

«Вот и вся их натура… Убили страну, а теперь в Польшу хотят», — отреагировал Владимир Иосифович.

«Это больная и агрессивная женщина. Не надо таких приглашать на эфиры, разве только для рейтинга», — отметила Лидия С.

«Может и она генерировать умные мысли. Впрочем, и стоящие часы два раза в сутки показывают точное время», — добавил Петр В.

«Это не сепаратизм случайно?» — спросил Roman S.

Русские крестьяне в Галичине. Из книги этнографа Г.И.Купчанко «Галичина и ее русские жители». 1896 2

«Иногда проскакивает мысль, может лучше, если бы осталась без западных украинцев?» — задался вопросом Dmitry L.

«В смысле? На клубнику было бы ближе ездить? Тогда да», — иронизирует Сергей Т.

«Ой, как бы всем было лучше…» — отреагировала Татьяна А.

«А вот тут я с ней согласен. Этот гадюшник нужно отдать прежнему хозяину, тем более сейчас на Украине осуждают пакт Молотова — Риббентропа на государственном уровне. Пора исправить «преступление» Сталина», — пишет Андрей О.

«Так они много для этого делают, чтобы оно так и было. Половину отдать России, другую часть Польше. Только прикрываются патриотическими лозунгами», — добавил Vitalii N.

«Делов-то. Отдайте Львов Польше и все», — пишет Serj K.

«А Крым в России? Ход мысли правильно понял?» — спросил Antons A.

«Шизофреничка думает, что находясь в составе Польши, они бы панувалы (господствовали — М. Р.) там? Да нет, селянка! В лучшем случае крутила бы хвосты поросятам, но в любом случае, дальше выгребной ямы не выпускали бы», — подытожил Александр П.

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