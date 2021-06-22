В начале этого года СМИ сообщали о росте числа клиентов как физических, так и юридических лиц, предъявляющих банкам бумажные исполнительные листы, выдаваемые судами и позволяющие взыскивать долги со счетов третьих лиц, минуя участие судебных приставов. Такая схема пользуется вниманием и у мошенников. По оценкам регулятора финансового рынка, только за 9 месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза. Причем популярность схем с использованием исполнительных листов выросла, несмотря на пандемию. Тогда же ряд банкиров сетовали на вынужденное увеличение численности сотрудников, занимающихся работой с данными документами, мол, часть бумажных исполнительных листов, являющихся мошенническими, требуют дополнительной проверки совместно с органами МВД.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Банк

Напомним также, что в августе прошлого года Минюст публиковал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить Комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов. Такое право ведомство предполагало оставить только за судами. В пояснительной записке к проекту говорилось, что предлагаемые поправки позволят заметно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС. Инициирование внесения поправок обосновывалось участившимися случаями применения мошенниками таких схем. Подобная история «прогремела» в СМИ вокруг Тинькофф Банка, где в октябре прошлого года по поддельному листу КТС мошенники вывели 5,5 миллиона рублей. После чего многие участники рынка заявили о проблеме фальсификации таких исполнительных документов и призвали Минюст и ЦБ пресечь данного рода схемы. Тогда банковское сообщество не просто позитивно отреагировало на инициативу Минюста, но и вовсе предложило реформировать институт КТС, либо без его ликвидации усилить контроль за документами комиссий. Однако Минтруд предложение банкиров не поддержал, увидев риски нарушения прав работников, которые могут возникнуть при ликвидации комиссий.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Трудовой кодекс РФ

И вот на примере судебного спора между банком и его клиентом, со счета которого в рамках судебного приказа, как позднее выяснилось поддельного, были списаны средства, Верховный суд (ВС) в специальном обзоре судебной практики по делам о принудительном исполнении банками дал свои разъяснении, подчеркнув, что неисполнение или ненадлежащее исполнение банком обязанности по проверке подлинности исполнительных документов может являться основанием для возмещения убытков третьему лицу. Об этом на днях сообщал портал Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). ВС напоминает банкам, что они являются профессиональными участниками рынка по предоставлению финансовых услуг и к ним, соответственно, применяются повышенные стандарты и критерии определения разумности и осмотрительности при совершении банковских операций, в том числе при исполнении исполнительных документов. Привел ВС и требования, установленные законодательством об исполнительном производстве и рекомендации Центробанка, в частности указав на письмо от 2 октября 2014 года №167-Т.

Также на примере рассматриваемого судебного разбирательства ВС отметил, что оформление и содержание предъявленного в банк судебного приказа не соответствовало судебному приказу, размещенному на официальном сайте www.kad.arbitr.ru, в частности указав на наличие расхождения в датах выдачи и вынесения судебного приказа. Следовательно, у банка при проверке предъявленного на исполнение судебного приказа должны были возникнуть обоснованные сомнения в его подлинности. ВС подчеркивает, что в случае отсутствия информации в соответствующих электронных сервисах и необходимости дополнительной проверки подлинности исполнительного документа кредитным организациям рекомендуется обращаться в суд, выдавший исполнительный документ, и (или) к клиенту за ее подтверждением. Собственно, вот и всё, что требовалось на самом деле сделать банку, чтобы не навредить ни клиенту, ни самому себе.

Vsrf.ru В Верховном суде

Верховный суд рассмотрел и случай, касающийся списания средств клиента в счет его долга через овердрафт. Да, как оказалось, и такое бывает. В своем обзоре ВС приводит случай, когда остаток денежных средств на счете должника составлял 0 рублей, однако банк перечислил в счет погашения кредитной задолженности должника по исполнительному производству денежные средства, зачисленные на данный счет в форме овердрафта. Иными словами банк в отсутствии желания должника прокредитовал задолженность клиента и таким образом удовлетворил требования по исполнительному листу. Впоследствии банк потребовал погасить возникшую задолженность, на что должник ответил отказом, который был поддержан и судами. ВС в данном случае дал однозначный ответ: банк не прав — даже если возможность кредитования предусмотрена договором банковского счета, — так как закон об исполнительном производстве не содержит правил, обязывающих банк предоставлять должнику кредит в случае отсутствия или недостаточности на его счетах денежных средств без прямого на то волеизъявления должника.

«Возлагая на банки в порядке исполнения судебных актов обязанность произвести списание с банковского счета принадлежащих должнику денежных средств, Закон об исполнительном производстве не предусматривает возможность кредитования банками счета должника по своему усмотрению (часть 9 статьи 70 Закона)», — подчеркивает высшая инстанция.

А вот случай, когда в заявлении взыскателя указан один расчетный счет, так как он не знает о наличии у должника других счетов, как раз не препятствует списанию средств с неуказанных в документе счетов, поясняет Верховный суд на примере разбирательства, когда банк вернул исполнительный лист с отметкой о его частичном исполнении по причине недостаточности денежных средств на счете должника, однако впоследствии взыскателю стало известно, что у должника имеется иной расчетный счет в филиале этого же банка. Суд в данном случае признал действия кредитной организации незаконными, поскольку закон не обязывает взыскателя предоставлять банку сведения о счетах должника. Так что банк сам проверяет все открытые у него счета должника.

Кроме того, в своем обзоре ВС напомнил и о средствах, имеющих исполнительский иммунитет — это детские пособия и другие социальные выплаты, алименты, а также счета, на которых хранятся деньги на капремонт. Такие средства не подлежат к взысканию в счет долга. В случае чего должник может потребовать возмещения убытков в соответствии со статьей 1069 ГК РФ. А при исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения алиментами на несовершеннолетних детей, также как не допускается списание банком со специального счета, открытого для формирования фонда капитального ремонта, денежных средств в оплату обязательств, не связанных с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома.