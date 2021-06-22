Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что с 28 июня заведения общепита смогут принимать только вакцинировавшихся посетителей, имеющих отрицательный ПЦР-тест или уже переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июня в социальной сети Facebook.

Сойфертис Леонид Владимирович. В ресторане. 1958

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«Что-то я совсем запуталась. Если человек привит, зачем ему опасаться непривитого или больного? Он то уже, вроде как, защищён! Зачем тогда ограничения в кафешках и ресторанах? Неприятные ассоциации исторические сразу возникают. Что-то я вообще запуталась. Или городские власти запутались», — пишет Ирина А.

Многие пользователи считают, что подобные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции больше походят на дискриминацию по биологическому признаку, что уже было на территории Германии при Гитлере.

«Напоминает Германию 30-х, когда людям не арийской расы запретили бывать в кафе, кино и ресторанах. Потом не помните, что дальше было?» — обращается Александр Ш.

Bundesarchiv Члены нацистских штурмовых отрядов в 1933

Некоторые комментаторы убеждены, что таким образом жители Москвы становятся всё более разделёнными. Привитые граждане искусственно противопоставляются не привитым.

«Ну, наконец-то! Теперь можно спокойно ходить по ресторанам, пока непривитые холопы снуют по улице туда-сюда. Вот бы им ещё из своих землянок не давали носы высовывать», — издевается Евгений Ч.

Часть людей убеждена, что вслед за ограничениями в общепитах должны последовать запреты на пользование поездами и самолётами.

«Сделайте то же самое при посадке на поезд! Сейчас сели в поезд, очень многие кашляют. Никто даже температуру не измерил на входе. Народ такой, что о себе-то не думают, не то, что о других», — отметила Daria B.

Другие и вовсе уверены, что без запрета на посещение метро для «небезопасных» граждан не обойтись. Пользователи считают, что это логично, ведь, ограничивая в одном месте, глупо не замечать другие сферы.

«Сделайте тогда уж и в метро! А то непонятны ваши полумеры. В ресторан, значит, и на танцпол ты не ходи, а в метро — пожалуйста. Да и вообще, предлагаю метить красной краской двери непривитых и к одежде обязать пришивать красный значок вируса», — написал Андрей М.

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Нашлись и те, кому подобные инициативы кажутся не только пугающими, но и не отражающими здравого смысла. Люди убеждены, что такие меры излишни и лишь повышают в стране уровень напряжённости.

«Глупость! Я здоров и не привит, но мне никуда нельзя. Почему? Ведь, допустим, остальные привиты и им даже меня больного не должно быть страшно встретить. Нет, речь о другом. Это дискриминация по признаку лояльности и доверия власти», — считает Александр Ш.