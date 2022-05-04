Президент США Джо Байден 22 июня объявил, что прощает 113 тыс. студенческих кредитов на $2,3 млрд и еще 18 тыс. студенческих долгов ценой в $500 млн. Ранее президент простил долги 1,1 млн студентов. Таким образом, общая сумма достигла почти $3 млрд.

Мышеловка, Квирин ван Брекеленкам 1660

Американцы по разному отреагировали на отмену студенческих долгов. Одни одобрили инициативу президента, а другие назвали данный процесс массовой передачей богатства и указали, что выплата кредитов — это обязанность человека, а не федерального правительства.

Некоторые потребовали, чтобы студенческие кредиты были прощены для всех или почти для всех, а также указали, что хотя цифра в $3 млрд и смотрится внушительно в заголовке, она составляет лишь 0,17% от $1,7 трлн непогашенного долга по студенческим кредитам.

«Альтернативный заголовок: Байден отменил 0,17% студенческих кредитов», — пишет @auturtlenamedbo1.

«3 миллиарда — это постыдно, если вспомнить, что долг студентов оценивается в 1,7 триллиона», — указывает Beared Man.

«Даже не 1% от студенческого долга, это просто УЖАСНО. Они дали Израилю почти миллиард долларов на вооружение за две недели, но они не могут сократить долг студентов даже на процент?» — возмущается @Black24Boi.

(сс) Oregon State University Студенты в масках. США

«Есть ли план для тех, кто уже выплатил свои кредиты? Есть ли план для тех, кто будет платить в ближайшем будущем? В любом случае, кому-то придется выплачивать эти 3 миллиона долларов… и это будет не правительство…» — считает @angelesleonm.

«Каким образом это считается справедливым по отношению к людям, которые заплатили за свое образование — которые могут посчитать и понять, стоят ли вложенные средства того?» — спрашивает Brenda.

«Я учился в муниципальном колледже и брал кредиты, чтобы оплатить его. Байден предлагает сделать муниципальный колледж бесплатным. Я не собираюсь ныть из-за того, что мое образование не было бесплатным, потому что я не солипсист, который заботится только о том, что выгодно мне», — отвечает @Gangof4rasisns.

«Если вы так считаете, то вы не должны жаловаться на социалистическое общество, потому что если мы начнем прощать кредиты за обучение, то другие начнут ныть о своих неоплаченных счетах из больниц, ипотечных кредитах, о своих собственных обязанностях… просто сделайте все школы бесплатными!» — предлагает @BurnYourCape.

«Бесплатный сыр только в мышеловке… Когда правительство говорит, что оно «списало» долг или дает что-то «бесплатно», то помните, что все за это платят… И счет, как правило, намного больше, чем первоначальный долг», — подсказывает @barato_logo.

Корецкий В. При капитализме... При социализме! 1948

«Это нелепая практика, которую практикует наша страна. В других странах образование просто доступно. Нам предстоит проделать огромную работу, чтобы догнать их. Нам нужно переосмыслить, что значит быть «свободным», — считает @Nnekeba1.

Согласно информации Forbes, члены в Конгрессе США могут продолжить требовать от Байдена широкомасштабного прощения студенческих кредитов, однако больше ясности появится после того, как министерство образования США представит Байдену юридический меморандум, в котором будет дана оценка полномочий Байдена как президента и обговорено его право на списание студенческих долгов без дополнительного разрешения Конгресса.