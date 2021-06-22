По случаю годовщины начала Великой Отечественной войны среди зрителей украинского телеканала «НАШ» был организован опрос. Аудитории телеканала предложили ответить на вопрос «Кто победил в Великой Отечественной войне?», выбрав один из трех вариантов ответа. 81% ответили, что победил Советский Союз. 12% ответили, что в войне нет победителей, так как это трагедия, а 7% считают, что в войне победила Антигитлеровская коалиция. Проголосовали 29 тысяч человек.

Советские войска форсируют Днепр. 1943

Результаты опроса обсудили в сообществе телеканала НАШ в видеохостинге YouTube. Некоторые указали, что украинский телеканал некорректно поставил вопрос, так как в Великой Отечественной войне мог победить только СССР, но не Антигитлеровская коалиция. В целом многие отметили, что, безусловно, победу одержал советский народ. Люди также выразили оптимизм, что так считают 81% тех, кто принял участие в опросе.

«Историческая справка. В Великой Отечественной войне не могла победить никакая антигитлеровская коалиция, поскольку в этой войне она не участвовала. Антигитлеровская коалиция победила во Второй мировой на территории Европы, при решающей роли СССР», — написал читатель под псевдонимом рядовой пехотный Ваня.

«Во Второй мировой войне победила Антигитлеровская коалиция. А в Великой Отечественной войне победил Советский Народ!» — пишет Dmitri K.

«СССР уничтожил фашизм», — добавила Валентина Ф.

«Что за вопросы? Победили советские солдаты, и точка», — отметил читатель под псевдонимом Алло.

Советские офицеры у памятника Богдану Хмельницкому в освобожденном Киеве. Ноябрь 1943

«Как это нет победителей? Немцы подписали капитуляцию. Значит, победители есть, и это Советский Союз», — написал igorr s.

«Мой дед. И миллионы советских людей на фронте и в тылу», — ответила Светлана Л.

«Что за дурацкий вопрос? Ведь же с лёгкостью можно узнать, кто и сколько разбил дивизий, уничтожил техники. Да и что там у запада за союз стран, у которых по численности воевало больше за вермахт, чем за коалицию (та же Франция)? А ещё и на подписание акта о капитуляции французскую сторону пригласили как страну стороны победителя, хотя французов, воевавших за вермахт, на порядок больше, чем тех, кто воевал против. Театр абсурда», — возмутился Andrei M.

«Ожидал увидеть в результатах опроса «коалиция», но нет, не все мозги проскакали. Вселяет осторожный оптимизм», — отреагировал Goodwin Cadet.

«Безусловно, только Советский Союз. Это не обговаривается», — отметила Инна Г.

«Мы так скоро будем спрашивать: «А была ли война? Мой милый (ая), а может, не было войны 1939−1945 годов?» — отреагировал Віктор К.

«Прекратите спекулировать на этой теме! Победил советский народ! Сегодня скорбим и проклинаем фашистскую Германию! Точка!» — добавил читатель Старый-Новый год.

«Победил советский народ. Работники тыла обеспечивали фронт, работали в 3 смены на голодном пайке, — даже дети-подростки и старики», — пишет Elena V.

«Конечно же СССР! Радует, что среди ответивших более 80% адекватные люди. Ну, а остальные жертвы зомбоСМИ и современной системы образования?» — спросила Ольга Б.

«Что за дурацкий вопрос? Коалиция подключилась в конце войны, всё ждали, — кто кого. Советский Союз однозначно, и очень жаль, что сейчас на Украине молодёжь воспитывают фашисты, время рассудит», — отметила Елена Г.

«Антигитлеровская коалиция сама и финансировала Германию. Если бы случился перелом в войне не в пользу Советского Союза, то нас бы союзнички вместе с Гитлером уничтожили. Слава великому советскому народу, победившего зверя», — отреагировал Валерий Щ.

Советские войска входят в Одессу. Апрель 1944

«Какая жизнь на Украине, такие и вопросы. Был такой советский народ, вот он и одержал победу», — добавила Вероника Ф.

«Конечно, победили наши… Мои два деда не вернулись, как и миллионы других. Вечная им память… Не смогли мы сохранить нашу страну, за которую они отдали жизни…» — написала Светлана.

«Судя по распределению процентов, манкуртов на Украине около 20%», — добавил Николай А.

«20% предателей памяти погибших и нечеловеческих страданий выживших советских людей — это уже критично. Геббельс — щенок перед теми, кто сейчас мастерски промывает мозги на Украине. Прискорбно», — отреагировала Галина С.

Йозеф Геббельс

«Можно снести памятники, переписать историю, но ордена и медали наших дедов вы не заберёте! Кишка тонка!» — отреагировал Роман Ш.

«В России такие позорные вопросы не возникают! Советский народ победил вопреки всему! Что непонятного?» — подытожила Natalia R.

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