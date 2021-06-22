Интенсивная дипломатическая активность на прошлой неделе показала настрой на деэскалацию напряженности как между Турцией и Грецией, так и между Турцией и Соединенными Штатами. Поэтому от саммита Евросовета, который состоится 24−25 июня, не приходится ждать сюрпризов.

Джордж Оуэн Уайн Апперлей. Стамбул. 1930

Европейцы во главе с Германией так сильно хотят сохранить открытые каналы взаимодействия с Турцией, что лишь внезапное вмешательство Реджепа Тайипа Эрдогана может исключить решение, которое приветствует продолжение деэскалации в Восточном Средиземноморье и подтверждает стремление к более тесным отношениям, основанным на ряде известных условий. Поскольку эти условия не будут выполнены в обозримом будущем, отношения Турции с Грецией и Евросоюзом продолжатся в том же духе, колеблясь между напряженностью и деэскалацией, без какого-либо значимого прогресса или даже разрыва.

В этом контексте немаловажным фактором является Кипр, где Анкара, похоже, полна решимости продвигать политику (выраженную избранным ею лидером турок-киприотов) в пользу раздела. Кроме того, согласно устоявшейся тактике Эрдогана, ожидается, что он будет поднимать градус тревоги в исключительной экономической зоне Кипра всякий раз, когда столкнется с какой-либо проблемой на одном из многочисленных фронтов, которые открыл внутри страны и за рубежом. Еще предстоит выяснить, будет ли президент Кипра удовлетворен заявлением Евросовета о том, что он по-прежнему поддерживает поиск решения кипрского вопроса на основе резолюций Совета Безопасности и «сожалеет» о том, что недавняя неофициальная встреча в Женеве под эгидой ООН не привела к возобновлению переговоров по урегулированию вопроса. Опасность заключается в том, что многолетняя стагнация работает в пользу турецкой стороны, поскольку именно она всегда создает новые прецеденты, зная, что со стороны международного сообщества не будет никакой существенной реакции, потому что случись такая реакция — она была бы настолько серьезной, что никто не решился бы на такой риск из-за «маленьких» завоеваний Турции.

European People's Party Президент Кипра Никос Анастасиадис

Это также является фоном для вопроса о правах человека, который, возможно, волнует международное сообщество больше, чем кипрский вопрос. Кэти Пери, докладчик Европейского парламента по Турции, напрямую поднимает этот вопрос. «Есть риск, что предстоящий саммит поддержит позицию президента Турции. Брюссель показал, что не хочет использовать свою экономическую мощь, чтобы заставить Эрдогана изменить поведение. Напротив, он придет к выводу, что эскалация репрессий против оппозиции не препятствует улучшению отношений с Брюсселем. Это также пощечина заключенным в тюрьму журналистам и задержанным политикам. Предлагаемое открытие не может быть оправдано некоторыми позитивными шагами, которые Эрдоган предпринял внутри страны, потому что их не было», — написала Пери в статье на сайте Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в четверг, 17 июня.

Таким образом, Анкара фиксирует прибыль сразу на нескольких фронтах, потому что по отдельности никто разрыва с ней не оправдывает. Но если смотреть на партнеров по ЕС в целом, то необходимость в красных линиях очевидна. Агрессия Турции против почти всех соседей, отмена независимого правосудия (и, следовательно, принципа законности внутри и за пределами границ), систематическое посягательство на права человека и запреты оппонентов, слияние политики с преступным миром и многое другое — всё это требует динамичного преодоления. Для тех европейцев и американцев, которые предаются новому «ориентализму», терпя поведение режима Эрдогана там, где другие этого не допустили бы, важно помнить, что люди, которые сегодня подвергаются преследованиям, — это те, кого попросят вытащить страну из трясины, когда закончится правление босса. А им нужна поддержка.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Неуклонное настаивание на принципах европейского законодательства может не иметь немедленного эффекта, поскольку Эрдоган знает, что в его случае потеря власти приводит к болезненной ответственности. Но если станет ясно, что Брюссель не отступит в принципиальных вопросах, и именно потому, что у Эрдогана сильный инстинкт выживания, он может быть вынужден избежать опасного тупика и начать стремиться к деэскалации у себя дома и в своих отношениях с Евросоюзом. Нормализация отношений Турции с остальным миром начинается в рамках ее же границ. Как бы Эрдоган ни угрожал встать на сторону России или Китая, подавляющее большинство его народа выступает за западный путь страны. Это сверхдержава европейцев. И они не знают, что с этим делать.