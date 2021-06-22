База ВВС США «Неллис» в штате Невада недавно провела первое в истории драг-квин шоу на территории базы, сообщает Breitbart со ссылкой на пресс-службу военного руководства.

Twitter/ @BravoKiloActual Постер драг-квин шоу в «Неллисе»

«База ВВС «Неллис» и 99-я Авиабаза ВС провели первое в истории драг-шоу в четверг, 17 июня, в клубе «Неллис». Мероприятие спонсировалось частной организацией и дало возможность присутствующим узнать больше об истории и значении искусства драг-перформанса в ЛГБТ-сообществе. Наши ряды должны быть инклюзивными для американского народа. Это необходимо для морального духа, сплоченности и боеготовности вооруженных сил. База ВВС «Неллис» стремится обеспечить и поддерживать среду, которая характеризуется равными возможностями, разнообразием и инклюзивностью», — сообщается в объявлении.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость.

«Я думаю, что летчики из @NellisAFB полностью освоили воздушный и наземный бой и теперь могут расслабиться на мероприятии, где взрослые мужчины в платьях трясут попами; очень круто!» — пишет BKactual.

«Когда-то переодевание в женские одежды помогало получить белый билет в связи с психической непригодностью к службе», — вспоминает Gooner T.

Цитата из «В джазе только девушки». Реж. Билли Уайлдер. 1959. США Мужчины в женской одежде

«Мне так стыдно за наших военных и нашу страну. Некоторые из вас могут считать это нормальным, но многие из нас испытывают отвращение и считают это ужасным и неуважительным по отношению к военным в форме. На мировой арене над нами смеются», — указывает @EnriquezUSA.

«Справедливости ради следует отметить, что несанкционированные драг-шоу проводились в Неллисе в течение многих лет», — иронизирует @Normaly Militant.

«Ради дискуссии — я не согласен с тем, что нужно устраивать драг-вечеринку на военной базе. Хотя люди должны быть свободны делать то, что им нравится, не подвергаясь за это преследованиям или нападкам», — пишет @jag30475.

«Извращения нашего общества, которые пропагандируются как здоровые, нормальные и хорошие. Это вполне может стать началом конца», — считает @80sTiger.

«Если бы я делал ставки, я бы предположил, что ВМС будут первыми в очереди за подобными вещами, а не ВВС», — отмечает @ElCapitanMurica.

«Они знают, что за ними наблюдает мир. ЛОЛ», — смеется @davlora.

«Вот на что идут ваши налоги. Загадка — зачем стране с двумя тихоокеанскими границами нужны сильный флот и морская пехота?» — пишет @Tedlacobuzo.

«Но почему???», — спрашивает @StandAloneNews1 и получает ответ от @Aero_6395: «Очевидно, потому что все должно быть политкорректным».

«Китай и Россия могут умереть от смеха, прежде чем начнется новая мировая война», — считает @BelleWebVideo.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Мужчины в женской одежде

«Драг-шоу на самом деле довольно забавно смотреть даже натуралам, но проведение их на базе ВВС кажется очень неуместным», — подчеркивает The Unknown Artist.

«Если вас оскорбляют мужчины, носящие женскую одежду, то, возможно, вам следует обижаться и на женщин, носящих мужскую одежду», — пишет @StevenLogan14 и получает ответ от @GaborFabian3: «Это оскорбление не для ума, а для глаза. Мужчины не обладают эстетическими качествами женщин, на привлекательность которых одежда оказывает нейтральное влияние».

ИА REGNUM напоминает, что драг-квин — это сленговое выражение для обозначения артистов, переодевающихся в женскую одежду. Их основная задача — развлечение зрителей.

Отметим, что на базе ВВС «Неллис» находится Центр боевых действий, где пилоты ВВС проходят самую сложную в стране передовую подготовку по ведению воздушного боя. «Экипажи приезжают не для того, чтобы научиться летать, а для того, чтобы стать лучшими боевыми летчиками в мире», — говорится на сайте базы.