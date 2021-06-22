Данные торгов на мировом рынке, согласно которым стоимость марки Brent поднялась выше отметки в $75 за баррель впервые с апреля 2019 года, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

"Вот для чего эта информация 99% гражданам России? Как жили в нищете, так и будем. Спасибо добрейшему правительству в мире!» — издевается Руслан П.

Многие пользователи начали тут же язвительно комментировать данную новость. Люди считают, что высокие цены на нефть никак не влияют на стоимость доллара для граждан России и не позволяют им улучшить свою жизнь.

«Ура! Теперь точно для нас бензин подешевеет, и стоимость валюты уменьшится! Или нет? Как там экономика вообще работает? Надо властям быстро придумывать причину, по которой народ беднеет при росте цен на нефть», — советует Иван Е.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Некоторые граждане отметили, что в России не заметили, как поднялась в цене нефть, потому что в продуктовых магазинах постоянно растёт стоимость на всё.

«Ну и что? У нас свёкла с картохой в цене скаканули. Скоро главной валютой будут. А чеснока нормального уже давно не купить в магазине», — отметил Сергей Я.

Часть людей убеждены, что от цен на нефть всегда выигрывают только олигархи и крупные бизнесмены, а население Российской Федерации при любом раскладе оказывается в проигрыше.

«Толку-то? Доллар всё равно по 73 рубля. Цены всё равно растут, обывателям как-то от этого параллельно. Но мы рады за олигархов!» — пишет Александр К.

Ряд пользователей указывают на то, что при падении цен на нефть экономика России очень страдает и власти винят во всём этом мировые котировки, но когда цены на нефть, наоборот, растут, почему-то мы слышим лишь гробовое молчание.

«Что-то доллар не упал до 50 за рубль. Потому все эти новости народу до фонаря. Если нефть будет 500 баксов, рубль всё равно останется на месте. Цены медленно растут дальше, просто кое-кто получит сверхприбыль. А если нефть упадёт до 30 баксов, то вой поднимется в СМИ: коллапс экономики, цены на всё улетают в космос, рубль летит вниз. Вот как-то так», — написал Илья К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Нашлись и те, кто видит, как российские недра становятся достоянием только власть имущих, в то время как народ Российской Федерации узнаёт о продаже «своего» сырья лишь из новостей.

«Зачем разделили общество на тех, у кого есть деньги, и тех, у кого их вообще нет?! Вы чем 20 лет занимаетесь? Я лично уверен, что в недрах России есть доля и для других граждан нашей страны!» — заявил Дмитрий Д.

Напомним, 22 июня стали известны данные торгов на мировом рынке, согласно которым стоимость марки Brent поднялась выше отметки в $75 за баррель впервые с апреля 2019 года.