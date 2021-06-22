Статья президента России Владимира Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Миномётчик Николай Поликарпов. 1943. Фото Владимира Юдина

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"Вечная слава советскому солдату, шагнувшему в бессмертие!» — пишет Динара С.

Многие пользователи поддержали решение российского президента высказаться в такую тяжёлую для нашей страны памятную дату. Люди убеждены, что в отличие от других стран СССР одолел Германию не из принципа мести, а чтобы освободить человечество от оков фашизма.

SzederLaci Памятник защитникам Брестской крепости

«Молодец! Им надо напоминать, что мы люди, а не животные, в которых пол-Европы превратили тогда и пытаются вновь превратить сейчас», — отметила Sonya D.

Некоторые комментаторы заявили, что право на месть у советских людей было и они им воспользовались, просто сделали это достойно, не скатываясь в животную ненависть к врагу.

«Да почему это вдруг советский солдат пришёл в фашистскую Германию не с местью? У него убили близких, друзей, разрушили дом, а он что, должен был сочувствие к немцам выказывать? Как мальчик Коля из Уренгоя?!» — возмущается Галина Б.

Часть людей заметили, что в российском информационном поле часто фигурирует то, что некто пытается переписать историю, но редко, когда об этом говорят прямо и в открытую.

«Эта загадочная фраза «обратив внимание на попытки некоторых стран переписать историю» повторяется регулярно как президентом, так и многими российскими политологами. А в чём заключается это «переписать историю» — никто не говорит прямо», — отметил Вячеслав О.

Ряд пользователей считают, что российские власти допустили огромную ошибку, что прислушались к советам западных стран в вопросе десоветизации и принялись каяться за якобы грехи своего государства.

На Берлин. 1945

«А сами-то что, белые и пушистые? Руководство России уже успело покаяться за совместные парады 1939 года и раздел Польши? За Катынь? За репрессии? Ну и кто тут историю пытается переписать?» — задаётся вопросом Динар Х.

Отдельные комментаторы отметили, что в сторону России двигаются новые угрозы, но руководство страны как будто пытается этого не замечать. Люди беспокоятся, что власти проворонят момент и страна вновь окажется на границе своего существования.

«Подобных заявлений уже недостаточно. На Западе возрождается новый фашизм, Россию открыто называют врагом, а российские власти всё ещё пытаются вписаться в Европу, со всеми подряд дружить. Нас сомнут, если мы не признаем суровой действительности», — считает Иван Е.

Напомним, 22 июня немецкая газета Die Zeit опубликовала статью президента России Владимира Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По мнению главы РФ, советский солдат пришёл в Германию не мстить немцам, «а с благородной, великой миссией освободителя».