Одним из актуальных вопросов, который сейчас волнует жителей Башкирии, является вопрос повышения цен на продукты питания и строительные материалы: пользователи в социальных сетях оставляют сотни возмущенных комментариев к сообщениям, посвящённым данному вопросу.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Исключением не стал и опубликованный в одном из СМИ комментарий главы Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, который допустил, что «COVID-19 и прививочный нигилизм могут привести к тому, что цены повысятся еще больше, поскольку традиционное «авось» может обернуться массовыми заболеваниями тех, кто производит продукты питания, и пустыми полками в магазинах. В мировой практике такие примеры есть».

В ответ на это местный житель предположил, что «всё из-за того, что не хотим вакцинироваться. Вы ещё воду отключите и газ. Ими же тоже наверняка опасно пользоваться тем, кто не привит». С этим мнением согласились более 240 пользователей, которые поставили данному комментарию «лайк».

Люди отмечают, что сейчас идет информационная атака, направленная на принуждение людей к вакцинации от COVID-19: «Такой массированной психологической атаки и манипуляций я ещё не видела. Они ещё бомбардируют, потому что тех, кто против, большинство. Но вот эти шаги с постановлениями и цепная реакция по регионам — это уже атака. Никто даже не читает текст постановлений. В московском, по крайней мере, очень аккуратно написано: обеспечить проведение, разъяснительная работа с сотрудниками. Где про обязаловку? В СМИ? ничего потом не предъявишь. Перегнули на местах, сами согласились».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в Санкт-Петербурге

Они возмущаются политикой властей: «Что-то мутят воду над народом, и так уже придушили, куда ещё то? Нет прививки, жрать не будешь!!!» «Нас по ходу истребляют», «Это чистой воды шантаж. Цены и без короны росли как на дрожжах. Внаглую просто грабят и прикрываются каким-то вирусом», «Нашли виноватых (непривитых)… Прекратите!», «Опять ковид виноват… ЖКХ дорожает — тоже ковид. Как удобно, под шумок! Всё на ковид списывают, где дыра, где труба, где жилье аварийное… Не верит народ, потерял он всякое доверие», — пишут жители.

Более 110 пользователей одобрили мнение местного жителя, который отметил, что если убрать с прилавков магазинов все импортные продукты, то полки магазинов станут пустыми, поскольку в России на корню уничтожено сельское хозяйство: «Весь смысл их действий в том, что на место ещё оставшихся сельхозпредприятий придут межнациональные компании глобалистов, которые начнут травить население ещё хуже, чем ныне, а выбора у покупателя не будет, и они будут заказывать музыку».

Многие пользователи согласились с тем, что «народ просто пугают»:«Читайте между строк: не будете колоться, будете голодать».

Пользователи считают, что если отключить все СМИ и ТВ, то на следующий день наступит нормальная жизнь: «Невиданная ложь с ТВ-помойки льётся круглые сутки, власти уже никто не верит, но они настойчиво продолжают осваивать миллионы из бюджета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа продуктового супермаркета в период пандемии

Некоторые предположили, что «пост выдуман, чтобы вызвать панику у населения»: «Это пишут для того, чтобы начали скупать продукты».

Кто-то из пользователей сообщил, что в сложившейся ситуации виноват сам народ, который активно не высказывает недовольство: «Трусость народа приведет к дефициту и подорожанию продуктов».

«Скажите, а звезды Давида, тьфу ты, ковида будут нашивать на одежду?» — поинтересовался местный житель.

Некоторые пользователи не верят в то, что полки магазинов могут оказаться пустыми: «Что дорожать будет, верю, а что полки пустыми будут — вряд ли», «Просто «уйдут» дешевые продукты. Ассортимент будет одно-два вида дорогих оливковых масла, зачем их много закупать-то? А подсолнечного масла не будет. Уедет за границу».

«Паразиты! Уже не знают, как дальше народ уничтожить. Душат, душат, а мы сволочи всё живем. Что дальше придумают?» «Вообще просто обнаглели. Больше слов нет. Что творят с людьми. Заставляют делать прививку фиг знает какую. Что из-за неё с человеком будет через пять лет, ответа нет. Цены бешеные на всё. Жить как людям? Опять панику сеять начали. Не успокоятся пока всех на эту прививку не посадят. А если люди помрут с неё, значит, такова судьба», «Теперь решили еще и голодом морить!!!» — возмущаются жители.

Кто-то увидел в происходящим «незримую руку рынка»: «Снова бизнес», «Очередной повод набить карманы…».

Алексей Иванов ИА REGNUM Полупустые прилавки в супермаркете в период пандемии в 2020 году

Кто-то вспомнил об искусственно созданном дефиците во времена позднего СССР, который был организован, чтобы развалить самое социальное государство в мире: «А как же Советский Союз чихвостите за дефицит, а сами этим же занимаетесь».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в мае продолжили расти цены на продукты питания. Например, цена на картофель выросла на 15,0%, стоимость капусты, свёклы столовой, моркови, лука репчатого увеличилась на 10,0−47,5%, лимоны подорожали на 16,2%, яблоки — на 3,0%.

В республике также зафиксирован рост цен и на строительные материалы, которые за месяц выросли в цене на 26% (с начала года — на 57,9%).