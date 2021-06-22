«Рязанская Псаки…» — как глава гордумы Рязани поздравила всех с 22 июня
Завершение заседания Рязанской городской думы 21 июня вызвало критику и недовольство жителей. По их мнению, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская допустила непростительную ошибку.
Пользователи соцсетей осудили чиновницу, подчеркнув, что такая оговорка не достойна руководителя.
«Ужас! Неужели она останется после этого в гордуме! Какое позорище, ей не стыдно перед родственниками, которые воевали?» — спрашивает Валентина С.
«Попутала глава думы 9 мая и 22 июня. Непростительно с её статусом», — добавила Ольга Н.
«Рязанская «Псаки»…» — пишет Сергей С.
«Юля ошиблась, что вы на неё набросились», — высказался Дмитрий Л.
«Нет, это не ошибка. Это позор! Прошло 80 лет с того трагического события! Наша страна оплакивает защитников. Чтит память героев. А тут поздравление с праздником?! Позор! И опять все промолчат?! Всё сойдёт с рук. Это ведь не сказал человек безграмотный, порочный. Это сказала руководитель высшего эшелона власти области. Позор!» — возмущается Ирина Н.
«Нет, это именно, что ошибка, — подчёркивает Дмитрий М. — Ошибка, совершённая безграмотным представителем высшего руководящего звена нашего города. Но это ошибка, которая сразу выявляет всю суть человека, и вот до тех пор, пока у нас во власти такие руководители, всё будет идти, как идёт.
«Не отдают отчёта своим словам, не думают, что говорят, что делают. Как вообще такие люди оказываются у власти!» — осуждает Ольга М.
22 июня на своей странице в социальной сети Юлия Рокотянская извинилась за сказанное накануне.
В День памяти и скорби Юлия Рокотянская приняла участие в патриотической акции «Я помню» — в 04:00 на Скорбященском мемориальном комплексе чиновники и силовики возложили к Вечному огню цветы и зажгли памятные свечи.