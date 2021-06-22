Завершение заседания Рязанской городской думы 21 июня вызвало критику и недовольство жителей. По их мнению, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская допустила непростительную ошибку.

Советские солдаты отправляются на фронт. 1941

«Завтра будет очень важный день — 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали [жизнь] справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали свое дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу», — сказала глава Рязани, видеофрагмент выступления опубликовал телеграм-канал «Коридоры на Радищева. Рязань политическая».

Пользователи соцсетей осудили чиновницу, подчеркнув, что такая оговорка не достойна руководителя.

«Ужас! Неужели она останется после этого в гордуме! Какое позорище, ей не стыдно перед родственниками, которые воевали?» — спрашивает Валентина С.

Rgdrzn.ru Юлия Рокотянская

«Попутала глава думы 9 мая и 22 июня. Непростительно с её статусом», — добавила Ольга Н.

«Рязанская «Псаки»…» — пишет Сергей С.

«Юля ошиблась, что вы на неё набросились», — высказался Дмитрий Л.

«Нет, это не ошибка. Это позор! Прошло 80 лет с того трагического события! Наша страна оплакивает защитников. Чтит память героев. А тут поздравление с праздником?! Позор! И опять все промолчат?! Всё сойдёт с рук. Это ведь не сказал человек безграмотный, порочный. Это сказала руководитель высшего эшелона власти области. Позор!» — возмущается Ирина Н.

«Нет, это именно, что ошибка, — подчёркивает Дмитрий М. — Ошибка, совершённая безграмотным представителем высшего руководящего звена нашего города. Но это ошибка, которая сразу выявляет всю суть человека, и вот до тех пор, пока у нас во власти такие руководители, всё будет идти, как идёт.

«Не отдают отчёта своим словам, не думают, что говорят, что делают. Как вообще такие люди оказываются у власти!» — осуждает Ольга М.

Заседание Рязанской городской Думы

22 июня на своей странице в социальной сети Юлия Рокотянская извинилась за сказанное накануне.

«Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне. Заседание думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки. Подчеркну, что я обращалась к коллегам-депутатам с посылом именно прийти на траурные мероприятия и почтить память наших павших героев. Великая Отечественная война отзывается болью в моем сердце, как и в сердцах миллионов наших сограждан. Эта беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Моя семья — не исключение. Я преклоняю голову перед подвигом наших великих предков. Мужество и героизм русских солдат навеки останутся в наших сердцах, в нашей памяти», — написала председатель гордумы.

В День памяти и скорби Юлия Рокотянская приняла участие в патриотической акции «Я помню» — в 04:00 на Скорбященском мемориальном комплексе чиновники и силовики возложили к Вечному огню цветы и зажгли памятные свечи.