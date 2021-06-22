Поражение российской футбольной команды нашло отражение во многочисленных комментариях, опубликованных в социальных сетях. Участники группы «Регион-75 | Чита» («ВКонтакте») отметили, к примеру: чтобы получить МРОТ, нужно побегать ничуть не меньше, чем нашим спортсменам на чемпионате Европы — 2020. Только вот проигравшая национальная команда получит не в пример больше — 10,75 миллиона евро.

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«Объективно до турнира было понятно, что Бельгия не по силам, Финляндию должны обыгрывать, а вот с Данией все три исхода возможны. По итогу сыграли едва на три, так как содержание игры было слабым», — отмечает Константин Рыжков.

«С таким составом вообще можно было не ездить. Ни защиты, ни нападения. Команда не играла. Приехала уже уставшая», — добавляет Александр Вункортов.

«Согласен, у нас в стране футбола нет», — отмечает ещё один участник дискуссии — Константин Лиханов. «Семёнова для чего взяли? Зобнин? Да там пол состава — не уровень сборной. Про Жиркова вообще молчу», — пополняет Александр Вункортов.

«Разогнать всю сборную да и всё. Смысл деньги на них тратить?» — задается вопросом Илья Лис. «Как х… играют. Помню, при Хиддинке как играли наши. Хорошо играли. Когда играл Павлюченко, Аршавин, Зырянов и все остальные (всех не буду перечислять)», — замечает Роман Толстиков.

«Волшебные руки Дзюбы ногам не помогли», — иронизирует Олег Сёмин.

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«11 мажориков вышли, по полю прогулялись — и деньги в кармане, учитесь бабло рубить», — замечает Геннадий Шемякин.

«Сборная Дании показала, как надо играть за себя и за того парня. Здоровья Эриксену!» — отмечает Валерий Шестопалов. «А кому-то МРОТ всего лишь платят, а беготни-то ни чуть не меньше», — замечает Марина Висарева.

«Сборная России в трех матчах Евро дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и победила Финляндию (1:0). Таким образом, национальная команда получит 10,75 млн евро», — напоминает Виталий Огнев.

Как сообщало ИА REGNUM, российская команда завершила выступление на чемпионате Европы по футболу — 2020, проиграв матч заключительного третьего тура сборной Дании. Матч, проходивший 21 июня в Копенгагене, закончился со счётом 4:1 в пользу датчан.

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Тем не менее команде полагается 10,75 млн евро: из них 9,25 млн евро — по умолчанию (просто за участие), а еще 1,5 млн евро — за победу России над финнами.