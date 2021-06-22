Слова главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, заявившей, что печатание и раздача денег жителям России вызовут усиление инфляции, весьма активно обсуждают в социальных сетях. Особенно много комментариев опубликовано в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Это Центробанк или Гидрометцентр?» — задается вопросом Алексей Александрович.

«Карманный ЦБ будет финансировать хотелки чиновников. Чиновники будут на пустом месте набирать политические очки», — отмечает Лаша Талахадзе.

«Зарплату бы уменьшила себе до 12 тыс. руб… А кушать сытно и проповедовать о затянутых поясах… глумление какое-то», — предлагает Олег Гусак.

«Зарплаты чиновникам и депутатам уменьши до зарплаты населения, и будет тебе экономика», — поддерживает Алексей Плотников.

«Ау, прокуратура, проверьте у Набиуллиной наличие образования! Миллионы раздавать бедным чиновникам на новые «цацки», чтобы экономика не упала, а народу не дать! В отставку безграмотных министров и чиновников!» — предлагает Алексей Герасимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

«А давайте вообще зарплаты не платить. Тогда будет всё супер! Никакого спроса, никакого предложения, никакой инфляции! Гениальная женщина! И она рулит ЦБ!» — иронизирует Дмитрий Горелов.

«Можно вспомнить опыт Ливии. Там практически был социализм, деньги раздавали. Но что-то в этом опять тупой народ не устроило. Захотелось новой власти», — делится наблюдениями C.

«Деньги не надо раздавать просто так. Надо дать их заработать, тогда предложение увеличится. Если деньги заработаны, значит, продукт какой-то должен быть, соответственно, и предложение увеличится.

Если попутно повышать финансовую грамотность, то люди не побегут сразу эти деньги тратить, а сделают эту пресловутую подушку безопасности себе. Ведь еë нет у большинства. У граждан хоть и лежит приличная сумма в банках, но она в руках меньшинства сосредоточена, надо полагать», — приводит довод Инесса Спиркина.

«Заработать в пандемию? Бред! Может, начать с того, что списать кредиты, ну хотя бы 50−100 тысяч рублей, вот и помощь, и деньги печатать не надо, а у кого нет кредитов — можно и выплаты, но таких очень мало, банки уже нажрались, можно и помочь людям», — рассуждает читатель под псевдонимом Григорий Барнаульский.

«На кладбище инфляции не будет. Инфляция — это естественные экономические циклы. Осенью овощи дешевеют, весной дорожают. Но овощи не понимают, почему дорожают овощи. Ещё она забыла, что государство некоторые цены регулирует», — продолжает Инесса Спиркина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Позор правительству, где вся жизнь в кредит, даже дрова на зиму, не могут догадаться объявить кредитную амнистию или отменить коммуналку хотя бы ипотечникам. Могут только сдержать цены на трамвай до очередных выборов и геройски объявить, что сдержали рост цен на бензин аж на два месяца или как рубль подорожал на три копейки», — иронизирует Фёдор Сергеевич.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что печатание и раздача денег жителям России вместо роста экономики страны вызовут усиление инфляции, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью «Комсомольской правде». По её словам, денежно-кредитная политика влияет только на спрос. И если напечатать и раздать всем денег, «будет только рост инфляции».

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