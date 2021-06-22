Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что она получает большое количество обращений о дискриминации от граждан из-за того, что они не привиты от COVID-19, и, по её мнению, стимулирование населения к вакцинации — идея правильная, но в данном случае происходит нечестная игра, спровоцировало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пандемия

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"Теперь массовый психоз наблюдается у руководства страны, а те, которые раньше боялись ставить прививку, выглядят уже вполне здравыми, а их аргументы логичными», — заметил Петя И.

Многие пользователи пришли к выводу, что население Российской Федерации неохотно принимает участие в вакцинации, потому что доверие к власти отсутствует. Поэтому граждане сопротивляются любым подобным инициативам.

«Это до какого состояния нужно довести свой народ, чтобы даже в вопросах здоровья у людей возникло сомнение, недоверие?!» — возмущается пользователь под псевдонимом Чертёнок Тринадцатый.

Некоторые комментаторы убеждены, что руководство страны своей напористостью лишь отталкивает от себя граждан. Люди начинают подозревать, что происходит нечто неладное.

«Если за прививку дают деньги, льготы, розыгрыши квартир и автомобилей, то народ, зная хорошо нашу власть, призадумается: что-то мутят, демоны!» — считает Виктор У.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

Часть граждан считают, что большинство отказавшихся от прививки не право в своём выборе. Подобное сопротивление становится угрозой для всего населения в условиях пандемии коронавируса.

«Меня откровенно пугает количество людей в комментариях, искренне считающих, что вакцинация нашей вакциной — это что-то, что не защитит их от заболевания или хотя бы тяжелой степени протекания болезни, а какой-то заговор, направленный на разрушение их здоровья», — отметил Максим И.

Ряд пользователей уверены, что со временем, когда ситуация с COVID-19 станет для России критической, множество граждан моментально одумаются и согласятся на прививку.

«Нужно дождаться, когда возрастёт смертность не только среди возрастного населения, но и несовершеннолетних, может, тогда народ задумается о вакцинации. У нас же пока гром не грянет…» — поделился своим мнением Евгений Ф.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Отдельные комментаторы отметили, что вакцинация преподносится народу как нечто универсальное, что позволит одолеть коронавирус, но, на самом деле, прививка лишь сглаживает последствия течения болезни, а не решает проблему на корню.

«Толку от этих вакцин как от козла молока. Заразившийся утверждает, что, не вакцинировавшись, болел бы хуже, но тут могу возразить, я болел непривитым и отболел нормально. Самая лажа в том, что привитый человек всё равно передаёт заразу. Разве это не театр абсурда?» — задаётся вопросом Ruslan K.

Напомним, 22 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в эфире радио «Вести FM», что получает большое количество обращений о дискриминации от граждан из-за того, что они не привиты от COVID-19. По её мнению, стимулирование населения к вакцинации — идея правильная, но в данном случае происходит нечестная игра.