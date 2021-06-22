Заявление исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе о том, что после возобновления авиасообщения с Турцией российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу турецких, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 22 июня в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту

«Молодцы! Наши курорты лишь только для любителей экстрима, либо для тех, кто ни разу не был там. А кто уже был за границей, на наши курорты смотрит с тоской, и немудрено: завышенные цены, никакой инфраструктуры, озлобленные и ленивые местные жители, у которых на уме только одно — как бы облапошить и нажиться за счёт понаехавших», — считает Денис Н.

Многие пользователи оказались не удивлены подобной тенденции. Люди жалуются на низкий сервис отечественных курортов, а также на плохую еду и грязные пляжи.

«Местные курорты? Это вообще помойка! Пляжи не убираются, море грязное, никакого сервиса. Цены на рынках неподъёмные, в кафе очереди, и ещё непонятно, чем накормят», — отметила Нелли М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

Некоторые комментаторы убеждены, что в России можно отдохнуть на пляже экономно, но для этого потребуется добираться до него дикарём. Если же брать за основу вариант с гостиницами, то цены очень сильно проигрывают в конкуренции иностранным.

«Отечественные курорты — это только для дешевого отдыха: сам снял комнату/квартиру, сам купил билеты/поехал на машине, приехал и тупо ходишь на пляж. Что подороже, типа «всё включено» или санаториев каких-то, в России проигрывает любым иностранным курортам с разгромным счётом по соотношению цена-качество», — пишет Abel K.

Часть людей поделились собственным опытом посещения курортов на Юге России. Оказалось, что отдых на Родине в среднем выходит дороже, чем предложения за границей.

«Друзья вернулись из Сочи неделю назад. Так только за жильё в виде комнаты с двумя кроватями и раскладушкой для дочки 48 тысяч рублей, не считая дороги и суммы на развлечения и еду. Вышло на троих почти 135 тысяч рублей за 10 дней. Сказал, что ни ногой больше за безбашенные деньги на наши курорты!» — поделился историей Дмитрий П.

Ряд пользователей считают, что бизнес на отечественных курортах поступает недальновидно, пытаясь вытряхнуть все деньги из туристов. Люди убеждены, что подобное отношение отвадит желающих посетить российский юг ещё на многие годы вперёд.

«Нашим отечественным курортам нужно позаботиться о конкурентных ценах и конкурентном сервисе. А тупо накручивать цены, воспользовавшись ситуацией, — это рубить сук, на котором сидишь. Нужно работать вдолгую, а не ловить сиюминутный хайп», — указала Лариса Д.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в отеле в Турции

Нашлись и те, кто призвал граждан, желающих посетить Турцию, задуматься о своей безопасности, ведь пандемия коронавируса до сих пор угрожает жизни и здоровью людей.

«Поменять билеты — это одно дело, а вот ехать в Турцию без прививки будет не лучшей идеей. Заболеваемость там каждый раз после наплыва туристов подскакивает и приводит к закрытию границ», — написала Каролина А.

Напомним, 22 июня исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила РИА Новости, что после возобновления авиасообщения с Турцией российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу турецких.