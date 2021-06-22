Начало Великой Отечественной войны — это предельно трагический и предельно героический момент. Новые свидетельства этого героизма стали нам известныблагодаря опубликованию Министерством обороны России новых архивных документов на этот счёт.

Иван Шилов ИА REGNUM 22 июня 1941 года

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Одновременно 22 июня 1941 года стало моментом величайшей дистанции между высотой духа, преданностью Родине и верностью Присяге, с одной стороны, и трусостью и подлостью, — с другой.

Не все проявления героизма и величия духа советских людей в первые дни войны стали нам известны своевременно. Это тоже произошло из-за трусости и подлости — трусости и подлости Никиты Хрущёва, который в угоду своей антисталинской линии скрывал их, клеветал на Сталина, клеветал на НКВД, в ведении которого и находились пограничные войска — первые и самые беззаветные герои тех схваток и сражений. НКВД, в его понимании, надо было опорочить, и он порочил.

Исказил Хрущёв и правду относительно того, когда был отдан приказ о приведении войск РККА в приграничных округах в полную боевую готовность. Всё ещё широко распространено мнение, что произошло это в ночь с 21 на 22 июня, но, на самом деле, это было сделано в директиве, направленной в приграничные округа по указанию Сталина18 июня 1941 года. Войскам первого стратегического эшелона было приказано «быть в полной боевой готовности». Обратим внимание на слово «быть». Оно говорит о том, что был ещё и некий более ранний приказ о приведении войск в этих округах в боевую готовность. Кроме того, директива включала указание о развёртывании полевых управлений фронтов на базе управлений соответствующих округов. Терминология, думаю, тут понятна.

22 июня 1941, жители Казани слушают объявление о начале Великой Отечественной войны

Генштаб передал эту директиву в войска, но в тех приграничных округах, на которые пришелся главный удар противника, она выполнена не была.

Впоследствии на суде бывший командующий Западным фронтом генерал Павлов и его начальник штаба подтвердили существование директивы Генштаба от 18 июня, а также тот факт, что они ничего не сделали, чтобы ее исполнить. Это подтвердил и начальник связи округа, через которого она шла.

А вот в Одесском военном округе директива от 18 июня была выполнена. Округ — вернее, уже фронт — встретил противника 22 июня в укреплённых районах и остановил его наступление уже в первый день.

Итак, кроме истории героев 22 июня открыло и историю тех, кто не смог тогда организовать должное управление войсками, кто бросил свои части, кто сдавался в плен. Не попадал в плен, будучи раненым, а именно сдавался. Со стыдом всегда смотрю кадры огромных колонн бывших советских солдат в плену у Гитлера. Колонны идут и идут. Это всё те, кто попал в плен ранеными или контуженными?

Колонна советских военнопленных

Этих сдавшихся в плен уже в приграничных сражениях были сотни тысяч. А мирные граждане, отдававшие Красной армии перед войной всё, что могли, и даже то, что не могли, ждали, что они, эти сдавшиеся в плен, защитят их от смерти, от нацистского насилия, от физических страданий. Ждали и не дождались. Об этом, конечно, мы тоже не должны забывать.