Между Варшавой и Вашингтоном может вспыхнуть новый публичный скандал. О причинах его сообщает польская газета Dziennik Gazeta Prawna. По данным издания, поверенный в делах посольства США в Польше Бикс Алиу, фактически возглавляющий представительство в отсутствие посла, отправил письмо спикеру польского Сейма Эльжбете Витек, в котором речь идет о рассматриваемой депутатами поправке в Административно-процессуальный кодекс.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Я хотел бы выразить свою глубокую озабоченность по поводу поправки, которая — в случае ее принятия — нанесет непоправимый ущерб пережившим Холокост и их семьям, — цитирует послание американского дипломата издание. — Понятно, что эта поправка эффективно заблокирует возвращение или выплату компенсаций за утраченное имущество во времена Холокоста и коммунизма (речь о Польской Народной Республике — С.С.). В этом случае и евреи, и лица нееврейского происхождения ничего не получат». При этом Алиу апеллирует к американскому закону JUST, он же «Акт 447». Напомним, что его 9 мая 2018 года подписал президент США Дональд Трамп. В нем речь идет об имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что, в частности, затрагивает вопросы собственности польских евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста. «Акт 447» предоставил Государственному департаменту США право поддерживать различные организации, занимающиеся вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества.

Перспективы применения «Акта 447» как тогда, так и сейчас, вызывают среди польского общества очень негативные реакции и в адрес Вашингтона, и еврейских организаций. Хотя пока никаких материальных претензий выдвинуто еще не было. Но сам факт такой возможности возмущает поляков, так что публикация письма поверенного в делах посольства США в Польше произвела эффект выплеснутого керосина в костер. Источники Dziennik Gazeta Prawna в правительственных учреждениях в этой связи вводят в оборот и вторую тему: по их словам, «разногласия» между Варшавой и Вашингтоном могут вызвать конфликт, сравнимый «с войной из-за внесения поправки в закон об Институте национальной памяти», которая три года назад затронула не только польско-американские отношения, но и польско-израильские. После того как среди поправок в закон об ИНП появилась та, что вводила уголовную ответственность за публичные утверждения о том, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом», с резкой критикой Варшавы 27 января 2018 года выступила посол Израиля в Польше Анна Азари.

Депортация евреев из Жешувского гетто

Ее поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил тогда: «История не может быть изменена, и нельзя отрицать Холокост. Я поручил послу встретиться с премьер-министром Польши и выразить нашу твердую позицию против данного закона». Солидарно с Израилем выступили США, на уровне Госдепартамента и конгрессменов несколько раз настойчиво посоветовавшие Варшаве пересмотреть свою позицию. Тогда же анонимный высокопоставленный польский чиновник в интервью порталу wPolityce назвал «поведение израильтян иррациональным», поскольку о сути поправок в закон об ИПН «известно уже два года». Сейчас история повторяется. В беседе с Dziennik Gazeta Prawna источник «из правящего лагеря» заявил изданию относительно письма Алиу: «Меня больше озадачивает тот факт, что оно появилось сейчас, как раз перед вероятным принятием законопроекта Сеймом». Иными словами, против Варшавы разыгрывается одна и та же комбинация: выбирается некое ее предварительное решение, содержащее большой конфликтный потенциал, после чего в последний момент инициируется публичный скандал.

(сс) Kancelaria Sejmu. Rafał Zambrzycki Сейм Польши

Действия США и Израиля, таким образом, приводят к дискредитации международного имиджа Польши и создают ей образ «антисемитской страны». Помимо того, Вашингтон разрушает пропагандистский нарратив правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), которая пытается изображать Польшу «стратегическим партнером» американцев. Для PiS это особенно опасно сейчас, когда между правящей партией и новой демократической администрацией США растут разногласия по идеологическим и прочим вопросам. В данном контексте письмо Алиу, по мнению польских экспертов, никак не направлено на достижение компромисса. Но, может быть, в этом и заключается суть операции? Складывается впечатление, что подсветка «еврейской темы» происходит искусственно и лишь формально связана с собственностью. А Польшу наказывают за какие-то грехи прошлого, за которые она до сих пор не расплатилась.