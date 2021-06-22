Жители Башкирии в социальных сетях продолжают возмущаться введенными в республике ограничениями из-за коронавируса и появившимся в СМИ комментарием министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, который заявил о том, что не вакцинированного от COVID-19 работника можно отстранить от работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

18 июня глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике, согласно которым с 29 июня посещать заведения общественного питания вместимостью более 10 человек будет разрешено лишь лицам, вакцинированным от COVID-19, либо тем, кто имеет отрицательный тест на эту инфекцию. 21 июня Хабиров сообщил о послаблениях в этом указе в отношении ресторанов и кафе: было принято решение об увеличении нормы для посещения кафе и ресторанов с 10 до 50 посадочных мест.

«Видимо, коронавирус сообщил ему, что с сегодняшнего дня не будет заражать людей в маленьких кафешках», «Короновирус, похоже, с НИМИ общается!» «Ну надо же… Царь и непривитым разрешил кушать…», «Спасибо, отец родной! Благодетель ты наш», — с горькой иронией возмущаются местные жители.

Кто-то заметил, что власти принимают решения, не обдумав их, что очень похоже на маразм: «Явно непоследовательные и неадекватные поступки», «Маразм крепчает».

Пользователи предположили, что руководству региона поступила команда на всеобщую вакцинацию: «Заврались, видно, дали команду вакцинацию ускорить».

Glavarb.ru Радий Хабиров

Некоторые жители сообщили, что уже запутались во всех ограничениях, которые одно другому противоречат: «В то время, как открыли все рейсы куда хочешь и на чем хочешь, не совсем понятно, что можно, а что не можно».

Некоторые пользователи отметили, что «послабления» были вызваны коммерческим интересом: «У них бизнес простаивает».

Жители предполагают, что истерия вокруг пандемии вызвана специально для отвлечения внимания людей от других проблем: «Народ стал понимать и говорить. Чинуши боятся, вот и придумали и пандемию, и вакцинацию. Если это так опасно, почему не объявляют ЧС?»

«Загнали людей, как стадо баранов. Скоро в магазин запретят без прививок заходить», — предполагают люди.

Волну негодования и возмущения у жителей региона вызвал и комментарий министра труда и социальной защиты России Антона Котякова о возможности отстранять от работы не привитых от COVID-19 граждан.

Жители пишут, что нужно не сотрудников от работы отстранять, а министров: «Пора всех этих министров отстранять от кормушек», «Это его надо уже снять с этой должности. С такой мордой и решает кому работать, а кому нет. Это уже незаконно», «Это вас всех надо отстранить, причем на веки вечные!!!» «Во харю откормил на трудовые», «Так вы за счёт работников жируете», «Министр труда… Хоть один день в своей никчёмной жизни проработал или всю дорогу штаны в крысиных кабинетах протирал?» «Судя по лицу, он будет съедать непривитых».

Одна местная жительница вспомнила сказку «Три толстяка», в которой рассказывается о революции, поднятой бедняками под предводительством оружейника Просперо и гимнаста Тибула против богачей в выдуманной стране: «Три толстяка» стала реальностью в России. Лица и тела чиновников все толще и толще. Вроде есть мнение, что толстый человек — добрый. Но наши зажиревшие чинуши как с цепи сорвались. Готовы заморить народ голодом, цены как на дрожжах растут. Насильно вакцинироваться заставляют людей: госслужащим зарплаты грозят снизить, на работу не допускать. До чего они ещё додумаются?»

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

Жители предполагают, что, в случае отстранения непривитых сотрудников от работы, возникнет дефицит кадров: «Особо благодарны будут сотрудники супермаркетов, где и так жесткая нехватка сотрудников, и продавцы работают за троих», «Не-е-е, вот если воспитатели не выйдут на работу, вот тут-то и будет *опа», «Отстраняйте, и кто тогда работать будет?» «Сейчас полстраны уволится».

Люди задаются вопросом, а привит ли от COVID-19 сам министр? «А он сам-то привитый? Или они на камеру аскорбинкой колются?» «Интересно, сам-то он сделал?» «Пусть сами прививки сначала сделают! Кто не сделал — отстранить».

Одна из жительниц поинтересовалась: «А если привитый под ИВЛ окажется или умрет, семье компенсацию работодатели выплатят?» И получила от пользователей такой ответ: «Никто никаких гарантий не дает, начальству надо отчитаться о проделанной работе, а что будет с людьми — это уж дело второе, придумают, что сказать, например — это побочка, она еще не изучена!»