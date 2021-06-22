Сборная России по футболу в очередной раз не смогла выйти из группового этапа чемпионата Европы, потерпев разгромное поражение от Дании. Болельщики из Бурятии, которым из-за матча не удалось выспаться, выразили свои чувства к спортсменам в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибель надежд

«Команду миллионеров — в отставку. Сытые очень», — отметил Дмитрий Б.

«Я в бешенстве. Ну, в смысле это обычное состояние болельщиков сборной России», — добавила Виктория Ф.

«Прав был и Аркадий Исаакович: «Футбол — это когда десять бугаев один мяч перекатывают! А вы привяжите к ногам их динамо-машину (мини-генератор)… пусть ток дают в недоразвитые районы!» — процитировал Аркадия РайкинаЦырен Ч.

Однако некоторые благоразумно предпочли игру не смотреть. Тем более что с учётом разницы во времени матч начался в три часа ночи по бурятскому времени.

«Я даже не пытаюсь смотреть, нервы беречь надо. В 20-м смотрел бы», — рассказал Артём Б.

«Я даже не смотрел, знал, что влетят 3:0, но ошибся — 4:1… Сберег нервы… Уровень нашего футбола ниже плинтуса, здесь нужен кардинальный подход. Невнятная игра — это ответственность всех функционеров от футбола», — считает Владимир Е.

Александр Вепрёв Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

При этом, судя по комментариям в соцсетях, многие зрители, несмотря ни на что, надеялись на благополучный исход. Однако известный в республике журналист Виктор Золотарёв считает поражение закономерным.

«Каждый раз начинаются вопли про российский футбол. Послушайте, мы очень средняя футбольная страна, с ещё менее средним футбольным потенциалом», — написал он.

По его словам, аналогичные в футбольном потенциале страны просто приезжают на крупные турниры и радуются, что они уже там есть. Попытку же сравнения Дании и России с учётом размеров страны журналист назвал нелепым.

«Мальчик, водочки им принеси. Они домой летят», — резюмировала Виктория.

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