Экая странность — индийский штамм коронавируса, проникая в клетки, становится устойчивым к антителам. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об этом РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

А как разработанная в этом институте вакцина «Спутник V»? Она что же, не помогает? Мне точно известно о нескольких случаях заболевания коронавирусной инфекцией после вакцинации. Говорили, мол, это происходит с теми, кто сделал один укол. Но выясняется, что даже те, кто делал прививку в марте, значит, уж точно два укола, могут заболеть! Что и произошло на днях в ведущем информагентстве страны. Теперь все сотрудники сдают тест ПЦР и не знают, чего ждать?

Вообще ждать надоедает. Это не жизнь, когда ты постоянно ожидаешь беды. Так и до психоза рукой подать. Не каждый обладает столь устойчивой психикой, чтобы сохранять спокойствие в такой ненормальной ситуации.

А ситуация весьма запутанная. Начнем с того, что власти уже совершенно точно расписались в своем бессилии, хотя мы слышим обратное. Приведу лишь один пример. Год назад я получила письмо из УК о том, что обязана демонтировать кондиционер с фасада дома, так как это историческое здание. А мэр Собянин издал распоряжение об этом: Москве необходимо вернуть исторический облик и поэтому снести все кондиционеры с домов 18−19 веков и ранее, чтобы восстановить историческую справедливость.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Оно, конечно, похвально. Только не ко времени. Наши власти живут по законам мирного времени. Но не будем забывать, что уже практически полтора года или чуть меньше, где как, мы — на войне! На войне с COVID-19.

Эта фраза «Мы — на войне», сказанная в ответ на мой вопрос президентом РАН в момент первых онлайн-пресс-конференций, поразила меня до глубины души. Вопрос мой касался вакцин. Тогда их только испытывали. Но при этом отмечали, что антител почему-то не образуется, не возникает иммунитет к ковиду. Вот я и спросила, заставив занервничать главу РАН, о каких таких вакцинах речь, если иммунитет к COVID-19 не возникает, следовательно, все вакцины будут попросту неэффективны.

Продолжением моего вопроса была фраза, не считает ли уважаемый академик, что ковид — это кара Господня, и что настал тот самый Апокалипсис, о котором мы все читали, а теперь видим своими глазами. Тогда-то президент РАН Александр Сергеев и заявил — надо же хоть что-то делать, некогда раздумывать и проверять, мы — на войне.

Сегодня 22 июня… Для каждого россиянина — День памяти и скорби. Потому что именно в этот день в полдень 1941 года Молотов объявил по радио о начале Великой Отечественной войны. О том, что в 4 утра без объявления войны на СССР полетели бомбы с самолетов, а гитлеровцы перешли границу Советского Союза и напали на нас. В этой войне Россия потеряла 27 млн граждан.

Но ведь это число в другие годы связано с не менее знаковыми событиями. Наполеон именно в этот день зачитал свой указ о начале войны с Россией. Напал спустя пару дней, но старт намерений все тот же — 22 июня.

И это же число связано с отречением Галилея от своей гелиоцентрической теории в угоду религиозным мракобесам. Не хотел он гореть на костре, вот за счет отречения и заработал себе домашний арест вместо огня инквизиции.

Для меня 22 — тоже знаковая цифра. Сегодня ровно 9 месяцев, как не стало моей мамы, которую унес COVID-19. Столько месяцев она, как и любая женщина Земли, носила меня под сердцем. Сегодня мое сердце грустит, потому что смерть — это грустно. Но, увы, ковид продолжает собирать жатву. И множит число заболевших и погибших. В России новых случаев ковида в сутки — более 17 тысяч. Больше было только в декабре прошлого года — 30 тысяч. Но рост быстрый, а потому неизвестно, какого пика можно достичь в этот раз. Уже переболели более 5 миллионов, 4,8 — выздоровели, 128 тысяч скончались.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Война продолжается, и мы вынуждены обороняться, как можем. Потому и вакцины нам нужны, хоть и с сомнительным эффектом защиты, так же, как и собственный природный иммунитет. Его повышать надо, дабы за счет солнца и витаминов суметь дать отпор врагу.

А ведь мы помним, как в самом начале пандемии наши мэры-сэры, то есть власти городов и руководители Росздравнадзора выдавали распоряжения о закрытии парков, о том, что старики 60+ должны сидеть дома. Им таскали продукты вполне способные их заразить волонтеры, но этого же никто не учитывал. Главное, были приняты меры. Как бы меры…

И никто не слушал тех, кто возмущался, — без воздуха и солнца люди будут слабеть и терять собственный иммунитет. А значит, становиться более уязвимыми к инфекции.

Теперь снова о кондиционерах. Я, конечно, никакое распоряжение о демонтаже выполнять не стала. И не потому, что не уважаю архитектуру и историю, а потому что, во-первых, у меня есть разрешение от предыдущей УК об установке кондиционера. Я не идиотка, понимаю, в каком доме живу, самостроем не занимаюсь. Но и это не все: как можно кого-то было пустить к себе в дом в момент пандемии? Даже если рабочие наденут 150 масок, ничто не гарантирует, что мой дом окажется безопасным после их визита. Ведь с ковидом — сплошные сюрпризы. Сегодня одно — завтра другое. Вчера еще «Спутник V» гарантировал чуть ли не пожизненную защиту, а сегодня ничего не гарантирует вообще, поскольку к нам пожаловал штамм индийского вируса.

А насчет кондиционера, я так скажу: когда в 2010 году была несусветная жара, люди массово умирали от инфарктов. В частности, жена одноклассника, моя ровесница умерла дома от сердечной недостаточности из-за жары. Тогда всех призывали устанавливать кондиционеры. Если нет возможности, ехать в торговые центры, где эти кондиционеры охлаждали воздух, создавая человеческую атмосферу. А что сегодня? Разве можно при ковиде рекомендовать ТЦ? Никак нет. А кондиционер дома в таком случае зачем демонтировать? Чтобы умереть от инфаркта? В Москве, в средней полосе России, в Поволжье, даже в некоторых областях Сибири температура воздуха превышает отметку в +30.

Кондиционер

Когда наши власти, мэр Собянин в частности, издают распоряжения такого рода, не худо бы на ход вперед подумать о возможных последствиях. Тем более, что ковид уже был. И никто про него ничего не знал толком. Так зачем бежать впереди паровоза, в надежде, что он сам собой остановится и вас не задавит? Ведь ты на то и мэр, чтобы думать о людях, просчитывать ходы.

А где мэр вырос? Правильно, на Севере. А там кондиционеры не нужны. Холодно там. Вот на днях мне сын подарил магнитик из Ханты-Мансийска: милый такой чукча в кухлянке с вышивкой и в рукавицах. А еще шариковую ручку с нефтью — местный сувенир. Это ж край нефти!

Все эти реалии и осели в голове нашего главы столицы с детства. А потому рассчитывать, что вдруг произойдет чудо, и эта голова будет думать как-то иначе, не по привычке своего рождения и взросления, просто наивно. Но это не упрек. Это лишь свидетельство того, что власть не должна быть непререкаемой и абсолютной. Должны быть советники с иным опытом и менталитетом, которые подскажут, если что не так. Если вдруг ошибается начальник. А такое бывает: люди не боги, они имеют право ошибаться.

Но мы не должны за эти ошибки платить здоровьем, жизнью и благополучием! Это главное! Это Закон. По крайней мере должно стать законом. Тем более что живем мы сейчас по законам военного времени — времени COVID-19.