Вылет сборной России по футболу с Евро-2020 после разгромного поражения датчанам широко обсуждается в соцсетях. Фиаско российских футболистов не оставило равнодушными и сибиряков.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

«Позорная игра! Как им самим не стыдно, нелепые действия, медленное передвижение по полю. Одно разочарование. Жалко потраченной ночи», — комментирует подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Валентина С.

«Разогнать всех, дворовые пацаны и то лучше играют», — считает Марина К.

«Чем они занимались эти три года?» — задаётся вопросом Александр Е.

«А кто-то ждал победы???» — спрашивает Дмитрий Д.

Torsten Bolten, AFpix.de Футбол во дворе

«Только один вопрос. Почему при очевидной профнепригодности их не разгонят? Если бы бригада хирургов после каждой операции оставляла труп, им бы и дальше платили деньги и давали как можно больше оперировать?» — рассуждает Светлана И.

Нина Ф. подчеркнула, что проигрыш российских футболистов её совсем не удивил.

«Российский футбол — это похороны», — считает Евгений Ш.

Не менее эмоциональные обсуждения ведутся и в паблике «Типичный Омск».

«Стабильность — признак мастерства», — иронизирует Александр Б.

«За что им такие деньги платят? Чтобы они всё время проигрывали?» — подчёркивает Михаил Г.

«Никаких сюрпризов», — пишет Горный Т. «Этого и следовало ожидать…» — согласен с ним Djon K.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболисты сборной России

«Ваши ожидания — ваши проблемы», — подытожил обсуждение в омском паблике Сергей Г.

Как сообщало ИА REGNUM, проигрышный для российских футболистов матч проходил 21 июня в Копенгагене. Итог — 4:1 в пользу датчан. Таким образом, проиграв матч заключительного третьего тура сборной Дании, российская команда завершила выступление на чемпионате Европы по футболу — 2020.

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