Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что продолжаются разработки беспилотных летающих машин, и что в течение 10 лет могут быть введены в эксплуатацию летающие такси. Караисмаилоглу заявил, что в последние годы также ведутся разработки авиаперевозок.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Накануне последних выборов президент Эрдоган открыл в Адапазары отечественный автомобильный завод. На церемонии закладки фундамента завода, на котором будут производиться турецкие автомобили TOGG, Эрдоган сделал важные заявления, отметив: «Сегодня важный день, когда мы воплощаем в жизнь нашу 60-летнюю мечту. Пусть и по прошествии 60 лет, попытка Турции сделать такой шаг превратилась в кошмар для некоторых среди нас». Однако до сих пор неясно, где будет располагаться этот завод, а также другие подробности о будущем автомобиле.

Правительство, безуспешно пытавшееся бороться с эпидемией коронавируса, несмотря на объявленный им карантин, проводило партийные конгрессы при участии большого количества людей. В одном из своих выступлений на конгрессе президент Эрдоган рассказал о пути, проделанном Турцией в области оборонной промышленности за последнее время, и сказал, что мы будем строить свои военные самолеты и свои пассажирские самолеты.

Эти проекты, о которых правительство говорит в течение многих лет, но которые так и не дошли до стадии реализации, обсуждают в социальных сетях.

Ученый Дженгиз Гёчер публикует следующий комментарий:

@_CengizGocer: Они и находят золотые прииски, и строят летающие машины, и отправляются в космос… Как же они зашевелились после того, как лидер преступной группировки Седат Пекер выдвинул обвинения. Сценаристы голливудских фильмов просто меркнут на их фоне.

Baykarsavunma.com Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2

Пользователь с ником Benim Adım Türk высказывается в поддержку этого комментария:

@BenimadmTRK2: Когда наши с официальным визитом отправились в США, Трамп тогда сказал им, что все вы превзошли голливудских звезд, а ПСРовцы глупо ухмылялись на это… Помните?

Пользователь по имени Хюсейин также поддерживает это сообщение следующим комментарием:

@Huseyin24628537: После таких событий Илон Маск нам просто обзавидуется!

Пользователь с ником Sevdam выступает с критикой, отмечая следующее:

@ilk_sevdamm_: Раз уж мы строим летающую машину! Почему до сих пор на повестке дня дороги, мосты, шоссе за миллион долларов? В самом деле, где, интересно, наш самолет в нашем небе? Неужели никак не может приземлиться? Может, закончилось топливо. Но как он упал, мы тоже не слышали.

Пользователь с ником Mamoste публикует следующий комментарий:

@Mamoste_ig: Скорее всего, летающие машины — это проект одной из фирм, распиливающих правительство. Как все распилили, проект и завершился. Та же команда, не сумев разогнаться, приступила к делу «летающих машин». Ситуация похожа на следующее: в период, когда не было руководителя Центрального банка, когда он заявлял, что «мы пережили пандемию без серьезных потерь», ежедневный прирост числа заболевших превысил 50 тысяч человек, а число летальных случаев приблизилось к четырехзначной отметке.

Ana Hilalice публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@Anahilalice: Давайте для начала, может, построим нелетающую машину, а уже потом подумаем о летающей. Где эта TOGG, на открытии которой присутствовал Эрдоган? И где, интересно, завод по ее производству?

togg.com.tr Автомобиль TOGG

Публицист и журналист Бюлент Мумай публикует следующий комментарий, проясняющий ситуацию с производством автомобиля TOGG:

@bulentmumay: Кого назвали должником, кто выплатит 45 миллионов долларов Сезгину Барану Коркмазу, нечистому на руку бизнесмену, близкому к правительству? «Кырача Холдинг», верно? И что же мы узнали со страниц правительственных СМИ в разделе новостей экономики? «Кырача Холдинг» вышел из состава учредителей производителя местного автомобиля (TOGG) и свою долю акций передал другу Эрдогана Этхему Санджаку. Случайность? Конечно, нет.

В ответ на это пользователь Atatürkçü Metin пишет:

@metin_1919: Вице-президент Фуат Октай заявил: «Мы станем мировыми лидерами по производству летающих машин». По-видимому, это произойдет путем скрещивания нашего отечественного, национального автомобиля TOGG с беспилотниками İHA :)

Инженер Шахин Тигрек публикует комментарий, обращаясь к вице-президенту Фуату Октаю:

@sahintigrek: Уважаемый вице-президент Фуат Октай. Я смотрел ваше выступление на пресс-конференции. К сожалению, вас дезинформировали. Мы не участвуем в производстве ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. Планируемый на 2032 год ежегодный объем экспорта автомобилей TOGG, собираемых из импортных запчастей, — 8 тысяч. Цель по экспорту TOYOTA к 2032 году — 12 миллионов автомобилей. Двигатели, аккумуляторы и важные детали автомобиля, цели по которому расписаны на 10 лет вперед, поставляются из-за границы. Дизайн — Италия.