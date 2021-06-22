Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты неоднократно дискредитировали Китай и совершали нападки на него. Это не более чем сдерживание развития Китая и не более чем признание невозможности побороть эпидемию нового коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

«Кто должен нести ответственность за неспособность США бороться с эпидемией? Новый коронавирус как давно распространился в США? Какова реальная ситуация с экспериментальной биологической лабораторией в Форт-Детрик? Если Соединенные Штаты действительно заботятся о правде, быстро ответьте на эти три вопроса!» — заявил Чжао.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали свое мнение касательно происходящего вокруг эпидемии в США и отношения США к Китаю в этой связи.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Байден: «Первый вопрос… У меня болезнь Альцгеймера. Второй вопрос: у меня слабоумие… Третий вопрос: у меня дебилизм», — пошутила «Не женщина, а капкан».

«Байден: «Спросите у Трампа!» Трамп: «Подождите, пока я завладею троном через четыре года, потом вам отвечу», — пошутила «Отмороженная маргаритка».

«Изначально у меня были небольшие иллюзии относительно Байдена, но теперь я понял, что вся американская группа политиков уже безвозвратно обезумела», — заключил Jinzhong Capital.

«А что же наши репортеры? Почему они не могут взять на себя инициативу задать представителю США эти вопросы? Почему вместо этого они каждый раз спрашивают нашего представителя?» — возмутился другой пользователь.

«В США с сентября по декабрь позапрошлого года от пневмонии, якобы вызванной электронными сигаретами, умерло более 20 000 человек. Почему возникла новая коронавирусная пневмония, но нет никаких следов пневмонии, вызванной электронными сигаретами?» — задался вопросом «Крик в ночной дороге».

Gage Skidmore Джо Байден

«Позвоните группе экспертов ВОЗ, чтобы они поехали в Соединенные Штаты для научного исследования происхождения вируса!» — ответил Цзяньцзянь.

«Электронные сигареты распространены по всему миру. Почему «пневмония от электронных сигарет» была выявлена только в Соединенных Штатах?» — поддержал предыдущих комментаторов Вань Фугунь.

«Американцы под давлением: «Приглашаем все страны приехать в Форт-Детрик, чтобы проследить происхождение вируса». На следующий день: «Форт-Детрик пострадал от сильного пожара, и для тушения пожара не хватило воды», — поразмыслил над тем, что будет, если даже США согласятся на инспекцию, пользователь WeCecil.

Army.mil Форт-Детрик

«Соединенные Штаты высокомерны и надменны, они думают, что весь мир будет вращаться вокруг них, а они не будут отвечать на неправильные вопросы, как всегда, покажут стиральный порошок и скажут, что в этом кроются ответы на все вопросы», — уверен Уоллес.

«Если ты вор, то хочешь избежать ответственности и должен подставлять других; если ты хороший человек, то, чтобы не быть подставленным, ты должен поймать настоящего вора! Это причина того, почему американский вор продолжает дискредитировать нас. Он обвиняет нас каждый день и почти верит в то, что он сказал. Западные люди еще более убеждены в обмане! В битве за общественное мнение нам предстоит долгий путь», — заметил один из комментаторов.

В целом китайские пользователи сети уверены, что адекватных и честных ответов на поставленные вопросы со стороны США ждать не следует. Вместо этого стоит готовиться к новым и еще более агрессивным атакам на Китай. И чем хуже будет ситуация в США, и чем сильнее будут успехи Китая, тем более жесткими будут эти нападки.