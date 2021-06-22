Заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что присоединение США к «нормандскому формату» могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 22 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

«Спросите мнение у миллионов жителей этих регионов и учтите их пожелания. Только тогда конфликт будет разрешён», — считает Виталий С.

Многие пользователи напомнили украинскому делегату, что его страна давным-давно подписала Минские соглашения, где перечислены все пункты, выполнив которые, Киев наконец-то покончит с конфликтом в Донбассе.

«Почему Кравчуку до сих пор не сообщили о подписанных президентом Украины «Минских соглашениях», где всё по пунктам прописано, как можно урегулировать конфликт? От него намеренно это скрывают, и он хочет «изобрести велосипед», который давно построен и на котором уже давно можно ездить», — отметил Jurij O.

Некоторые комментаторы отметили, что американский президент не собирается оказывать Украине активную поддержку и уж точно не решится влезть в «нормандский формат».

«Трындит из раза в раз одно и то же. Байден уже ясно дал понять всем, что конфликт на Донбассе — это дело Украины и Европы. Поэтому обращаться за поддержкой к США не имеет теперь никакого смысла», — предполагает Наталия М.

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Ряд пользователей начали подозревать, что конфликт в Донбассе не сможет разрешиться ещё очень долгие годы, потому что все участники находят для себя выгодную роль, за исключением жителей этого региона.

«Сначала Северная Корея войдёт в Антанту, чем Америка влезет в заведомо проигрышное дело. Этот фитиль будет тлеть годами, и ни Макрон, ни Меркель в этой жизни не стяжают лавры «Малоросских миротворцев» и не проколют себе дырку в погоне. Как ни жестоко это звучит, но нынешнее положение вещей выгодно всем», — поделился своим мнением Oleg L.

Отдельные пользователи указали на то, что заявления Кравчука уже давно ничего не стоят, ведь на данный момент для Украины он является никем.

«А кто такой Кравчук сейчас? Важная фигура? Его постоянно цитируют: Кравчук сказал, Кравчук заявил, Кравчук считает. Да пусть себе считает, что хочет, разве он не сбитый летчик?» — задаётся вопросом Vera N.

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Нашлись и те, кто призвали Кравчука просто послать в Донбасс воевать собственных родственников. Тогда, предполагают люди, вопрос с мирным урегулированием будет решаться намного быстрее.

«Пока вы там чухаетесь, «переговорщики», каждый день гибнут люди! А вы никак не можете определиться, где же вам надо встретиться для переговоров. Пошли своего внука в окопы, и вопрос решится как удар молнии! Вкурил, Кравчук?» — обращается Михаил К.

Напомним, 20 июня глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что присоединение США к «нормандскому формату» могло бы стать большим шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.