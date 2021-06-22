Видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны, в котором она назвала эту дату поводом для стыда немцев, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 июня в социальной сети Facebook.

Евгений Зубехин. В логове фашистского зверя. 1945

«Зато немцев порадовала речь в Бунденстаге предателя из России — сургутчанина Коли о тяжёлой жизни немцев в советском плену», — напомнил Виктор В.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что напоминать о результатах прихода к власти нацистов в Германии необходимо, иначе новое поколение просто не будет знать об этом и страшная страница истории может повториться.

«Меркель правильно вспомнила неблаговидную историю из прошлого Германии — и нынешнего тоже. Каждый народ достоин своих вождей, лидеров и антилидеров тоже!» — написала Наталия Б.

Отдельные пользователи считают, что, несмотря на то, что молодые немцы не застали времён правления Гитлера и не могут никак повлиять на прошлое, они должны помнить позорные истории своего государства.

«И их молодежь не виновата, что была война, и наша молодежь не виновата, но историю надо знать и понимать с обеих сторон! И напоминание, несмотря даже, что в восьмидесятый раз, не будет лишним!» — поделилась своим мнением Жанна Е.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Часть людей указали на то, что призывы прочувствовать унижение приведут лишь к обратному от желаемого результату. Граждане напоминают, что Гитлер в своё время пришёл к власти как раз таки в «униженной» Германии.

«Тюканье в одну и ту же болевую точку проблему не искоренит, и ситуация со всё возрастающей проблемой неонацистов в Германии это ярко подтверждает. Меркель просто отвратительный психолог, удивительно, почему так долго она у власти. Немцы, вы что, совсем слепые? Не хотите, чтобы это вновь повторилось, тогда просто строже наказывайте для начала, а по-хорошему нужна развитая социальная политика, чего при Меркель даже не думают начинать развивать. А вот Гитлер как раз очень щепетильно относился к этому. Потому и взрастил поколение убийц. Молодежью нужно заниматься, а не затюковать её», — считает Ivan I.

Ряд пользователей отметили, что Меркель хоть и пытается покаяться за грехи прошлого своего государства, но тем не менее не забывает проводить санкционную политику в отношении страны-победителя.

«Германия одновременно кается за свои грехи, но не забывает при этом требовать покаяния от Российской Федерации. Причём за то, что наша страна даже и не делала!» — отметила Шехерезада С.

Пленные фашисты

Нашлись и те, кто убеждён, что Европа ныряет в новый нацистский омут и подобные заявления главных политиков не могут повлиять на такие неутешительные процессы.

«Меркель так старательно пытается денацифицировать Германию, но, несмотря на это, вся Европа катится в один большой нацистский постчеловеческий муравейник, который готов уничтожить любую другую страну с альтернативным представлением о жизни. К примеру, Россию», — написал Евгений К.

Напомним, 21 июня канцлер Германии Ангела Меркель выступила с видеообращением, приуроченным ко дню начала Великой Отечественной войны, в котором назвала эту дату поводом для стыда немцев.